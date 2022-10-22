Топ 5 полезных лайфхаков ухода за длинными волосами

Актриса Дарья Погодина рассказывает, как сохранить красоту ваших локонов (и о чем не всегда знают даже специалисты).

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Длинные волосы — это роскошь, которая требует особого подхода. Чтобы сохранить их ухоженность и красоту, нужно знать секреты правильного ухода.

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1. Используйте шелковый платок

Этот секретный прием достался нам от красавиц с Востока и Азии. Они славятся здоровыми, ухоженными волосами и знают толк в правильном уходе. На ночь они оборачивают голову шелковым платком. Испытайте удивительное действие этого метода на себе. Перед сном хорошо расчешите сухие волосы, соберите их в жгут и уложите кончиками ко лбу. Повяжите сложенный треугольником платок из натурального шелка так, чтобы его широкая часть находилась на затылке, а узелок завяжите на лбу. Всю ночь ваши волосы будут соприкасаться с прохладным шелковым полотном. Утром вы заметите здоровый блеск и гладкость волос.

Этот простой способ по действию сравним с дорогостоящей салонной процедурой ламинированием. Проделывайте этот ритуал хотя бы единожды в месяц, чтобы не допустить секущихся кончиков и улучшить внешний вид волос.

2. Измените привычную последовательность

Если вы столкнулись с сухостью и ломкостью волос, попробуйте поменять местами шампунь и кондиционер. Подготовьте волосы к очищению, нанеся кондиционер по всей длине, и лишь потом используйте шампунь. Он хорошо очистит кожу головы и не пересушит ослабленные кончики, покрытые защитной пленкой кондиционера. Такой способ позволяет сохранить объем у корней и добиться увлажненных кончиков.

3. Завершайте мытье головы прохладным ополаскиванием

Волосы нужно мыть теплой водой комфортной температуры. От тепла чешуйки волос раскрываются и позволяют очищающим и уходовым средствам проникать вглубь. Закрыть раскрывавшиеся чешуйки позволяет ополаскивание прохладной водой на 5—10 градусов ниже, чем при мытье волос. Ополаскивать нужно только длину волос, не затрагивая кожу головы. Уже через неделю такого подхода к очищению, вы заметите, что ваши волосы стали более послушными и гладкими.

4. Добавьте в уход д-пантенол

Если вы внимательно изучите составы шампуней, бальзамов и масок, то обратите внимание, что во многих из них содержится чудодейственный витамин B5. Этот компонент в большой концентрации содержится в д-пантеноле. Это бюджетная альтернатива дорогостоящему уходу. Самой удобной формой выпуска д-пантенола является пенка, которую можно наносить по всей длине после каждого мытья волос. Это средство помогает ускорить рост волос, избавиться от выпадения и перхоти, придать сияние, защитить от негативного воздействия внешних факторов.

5. Завершайте укладку холодным обдувом