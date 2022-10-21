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2 часа назад

Самый сексуальный маникюр осени по версии Джей Ло

Super.ru

Дженнифер Лопес не замечена в любви к вычурному нейл-арту: гелевые 3D-конструкции по-корейски и стилеты, усыпанные стразами, — это совсем не ее история. Обычно певица делает ставку на классику и элегантность. Все сексуальное просто, как бы говорит нам Джей Ло и демонстрирует маникюр универсальной формы «мягкий квадрат» с самым обычным, а не гелевым покрытием оттенка бургунди. Смотрится роскошно, соблазнительно и благородно — беспроигрышный вариант на все случаи жизни. Например, у Дженнифер Лопес он стал важной деталью образа на недавнем показе Ralph Lauren в Лос-Анджелесе.

Самый сексуальный маникюр осени по версии Джей Ло
Фото: Super.ruSuper.ru

Ну а бессменный нейл-стилист звезды Том Бачик по секрету всему свету показал любимый лак для ногтей Джей Ло и раскрыл нехитрую схему нанесения. Два слоя поверх базы плюс глянцевый (только не матовый) топ. Как оказалось, Дженнифер предпочитает не какой-то эксклюзивный и дорогущий экземпляр: лак американского бренда Essie в оттенке Bordeaux можно легко купить и в России, и стоит он около 500 рублей. Модно и красиво необязательно дорого. Как-то так получается.

Красота,Дженнифер Лопес,
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