Самый сексуальный маникюр осени по версии Джей Ло

Дженнифер Лопес не замечена в любви к вычурному нейл-арту: гелевые 3D-конструкции по-корейски и стилеты, усыпанные стразами, — это совсем не ее история. Обычно певица делает ставку на классику и элегантность. Все сексуальное просто, как бы говорит нам Джей Ло и демонстрирует маникюр универсальной формы «мягкий квадрат» с самым обычным, а не гелевым покрытием оттенка бургунди. Смотрится роскошно, соблазнительно и благородно — беспроигрышный вариант на все случаи жизни. Например, у Дженнифер Лопес он стал важной деталью образа на недавнем показе Ralph Lauren в Лос-Анджелесе.
Ну а бессменный нейл-стилист звезды Том Бачик по секрету всему свету показал любимый лак для ногтей Джей Ло и раскрыл нехитрую схему нанесения. Два слоя поверх базы плюс глянцевый (только не матовый) топ. Как оказалось, Дженнифер предпочитает не какой-то эксклюзивный и дорогущий экземпляр: лак американского бренда Essie в оттенке Bordeaux можно легко купить и в России, и стоит он около 500 рублей. Модно и красиво необязательно дорого. Как-то так получается.