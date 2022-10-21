Самый сексуальный маникюр осени по версии Джей Ло

Дженнифер Лопес не замечена в любви к вычурному нейл-арту: гелевые 3D-конструкции по-корейски и стилеты, усыпанные стразами, — это совсем не ее история. Обычно певица делает ставку на классику и элегантность. Все сексуальное просто, как бы говорит нам Джей Ло и демонстрирует маникюр универсальной формы «мягкий квадрат» с самым обычным, а не гелевым покрытием оттенка бургунди. Смотрится роскошно, соблазнительно и благородно — беспроигрышный вариант на все случаи жизни. Например, у Дженнифер Лопес он стал важной деталью образа на недавнем показе Ralph Lauren в Лос-Анджелесе.