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2 часа назад

Как ухаживать за волосами в холодное время года

Мир24

В осенне-зимний период волосы часто становятся сухими и ломкими. Чтобы избежать этого, в холодное время нужно ухаживать за ними особенно тщательно, передает aif.ru.

Как ухаживать за волосами в холодное время года
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, специалисты советуют чаще гулять, употреблять продукты, содержащие кальций, а также использовать уходовые средства с протеинами, коллагеном и кератином. Кроме того, не стоит мыть волосы слишком горячей водой. Она высушивает кожу головы, что способствует образованию перхоти.

По словам заведующей отделением косметологии и дерматовенерологии сети клиник Оксаны Чащиной, чтобы волосы были здоровыми, необходимо следить за общим состоянием организма и вовремя устранять хронические очаги инфекции.

Причиной ломкости и выпадения волос осенью может стать дефицит белка, жирорастворимых, водорастворимых витаминов и микроэлементов в рационе, отметила эксперт.

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