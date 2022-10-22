Как ухаживать за волосами в холодное время года

В осенне-зимний период волосы часто становятся сухими и ломкими. Чтобы избежать этого, в холодное время нужно ухаживать за ними особенно тщательно, передает aif.ru.

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Так, специалисты советуют чаще гулять, употреблять продукты, содержащие кальций, а также использовать уходовые средства с протеинами, коллагеном и кератином. Кроме того, не стоит мыть волосы слишком горячей водой. Она высушивает кожу головы, что способствует образованию перхоти.

По словам заведующей отделением косметологии и дерматовенерологии сети клиник Оксаны Чащиной, чтобы волосы были здоровыми, необходимо следить за общим состоянием организма и вовремя устранять хронические очаги инфекции.