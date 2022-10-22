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1 час назад

Пять недопустимых ошибок макияжа для женщины в возрасте

Провинция.ру

В зрелом возрасте женщина как сапёр: достаточно допустить одну ошибку в макияже, чтобы состарить себя лет на десять. Разберём основные ошибки, прибавляющие лишние годики. Самая главная – применение яркой помады и броских теней, как у юных школьниц, собравшихся на дискотеку. Не лучше и толстый слой тональника.

Пять недопустимых ошибок макияжа для женщины в возрасте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Особенно с эффектом автозагара: вместо того, чтобы скрыть естественные возрастные изменения кожи, он лишь акцентирует на них внимание.

Брови тонкой ниточкой

Так выглядели почти все дамы в Советском Союзе, считающие себя стильными. Но, увы, идут такие брови далеко не всем – а только дамам с совершенными, кукольными чертами лица. Брови должны быть в меру тонкими и в целом соответствовать природной форме.

Толстый слой пудры

Та же история, что и с тональником. Пудра будет забиваться в мелкие морщинки и лишь подчеркнёт их наличие. Особенно если вы не попали в тон кожи. Дамам в возрасте рекомендуется остановить свой выбор на пудре в шариках, а наносить ее нужно кисточкой, которая кладёт косметику более равномерно.

Темные румяна на скулах

Они придуманы для широкого лица, которое нужно визуально сузить. Во всех других случаях темные румяна сильно старят.

Матовая или ярко-алая помада

Первая забивается в трещинки на губах так же, как тональник – в морщины. А матовый темноватый цвет создаёт эффект узких губ. Ну, а яркая красная помада сильно старит лицо. Остановитесь лучше на глянцевой увлажняющей помаде. Можно использовать и блеск.

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