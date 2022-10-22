Пять недопустимых ошибок макияжа для женщины в возрасте

В зрелом возрасте женщина как сапёр: достаточно допустить одну ошибку в макияже, чтобы состарить себя лет на десять. Разберём основные ошибки, прибавляющие лишние годики. Самая главная – применение яркой помады и броских теней, как у юных школьниц, собравшихся на дискотеку. Не лучше и толстый слой тональника.
Особенно с эффектом автозагара: вместо того, чтобы скрыть естественные возрастные изменения кожи, он лишь акцентирует на них внимание.
Так выглядели почти все дамы в Советском Союзе, считающие себя стильными. Но, увы, идут такие брови далеко не всем – а только дамам с совершенными, кукольными чертами лица. Брови должны быть в меру тонкими и в целом соответствовать природной форме.
Та же история, что и с тональником. Пудра будет забиваться в мелкие морщинки и лишь подчеркнёт их наличие. Особенно если вы не попали в тон кожи. Дамам в возрасте рекомендуется остановить свой выбор на пудре в шариках, а наносить ее нужно кисточкой, которая кладёт косметику более равномерно.
Они придуманы для широкого лица, которое нужно визуально сузить. Во всех других случаях темные румяна сильно старят.
Первая забивается в трещинки на губах так же, как тональник – в морщины. А матовый темноватый цвет создаёт эффект узких губ. Ну, а яркая красная помада сильно старит лицо. Остановитесь лучше на глянцевой увлажняющей помаде. Можно использовать и блеск.