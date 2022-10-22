Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
53 минуты назад

Косметолог дал объяснение появлению второго подбородка

Мослента

Объяснение появлению второго подбородка дал «Мосленте» дерматолог-косметолог клиники Infacial Сергей Барсуков. По его словам, многое зависит от генетики: у одних второй подбородок может появиться уже к 30 годам, а других — гораздо позже.

Косметолог дал объяснение появлению второго подбородка
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Склонность к отекам и не совсем здоровый шейный отдел позвоночника только подливают масла в огонь. С лицом сначала едва заметно, потом сильнее начинают происходить метаморфозы: мышцы и связки ослабевают, качество коллагеновых и эластиновых волокон ухудшается, а вместе с этим и способность удерживать каркас лица», — объяснил он.

Далее, по его словам, под воздействием гравитации соединительные ткани от потери плотности и упругости начинают провисать, и в этот момент изменения становятся наиболее заметными.

Эксперт заявил, что в наши дни в борьбе с данным недугом женщины часто обращаются к косметологам, чтобы те решили проблему инъекционными методиками или липолитиками. Однако, по словам Барсукова, ни одного подобного зарегистрированного препарата прямого действия для использования в качестве коррекции жировых отложений сегодня нет.

Липолитики косметолог также назвал иллюзией решения проблемы, так как подобный легкий лимфодренажный эффект быстро исчезает. Наиболее действенным вариантом эксперт назвал ультразвуковой лифтинг.

Красота,Сергей Барсуков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители