Косметолог дал объяснение появлению второго подбородка

Объяснение появлению второго подбородка дал «Мосленте» дерматолог-косметолог клиники Infacial Сергей Барсуков. По его словам, многое зависит от генетики: у одних второй подбородок может появиться уже к 30 годам, а других — гораздо позже.

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«Склонность к отекам и не совсем здоровый шейный отдел позвоночника только подливают масла в огонь. С лицом сначала едва заметно, потом сильнее начинают происходить метаморфозы: мышцы и связки ослабевают, качество коллагеновых и эластиновых волокон ухудшается, а вместе с этим и способность удерживать каркас лица», — объяснил он.

Далее, по его словам, под воздействием гравитации соединительные ткани от потери плотности и упругости начинают провисать, и в этот момент изменения становятся наиболее заметными.

Эксперт заявил, что в наши дни в борьбе с данным недугом женщины часто обращаются к косметологам, чтобы те решили проблему инъекционными методиками или липолитиками. Однако, по словам Барсукова, ни одного подобного зарегистрированного препарата прямого действия для использования в качестве коррекции жировых отложений сегодня нет.