Женщина ввела филлеры под глаза и помолодела на 10 лет

Блогерша Элис сделала косметологическую процедуру посредством введения филлеров под глаза и визуально помолодела на 10 лет. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @x_elisestan рассказала, что прибегла к коррекции носослезной борозды (процедура, которая проводится посредством введения инъекций на основе гиалуроновой кислоты под глаза — прим. Ленты.ру). В опубликованном видео женщина показала лицо до и после проведения манипуляции. Так, на первых кадрах под ее глазами видны морщины. На следующих Элис предстала с идеально ровной кожей. «Коррекция слезной борозды была лучшим решением в моей жизни. Теперь я выгляжу на 10 лет моложе», — заявила она.

Многие зрители восхитились результатом от процедуры, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Очень хочу сделать, но я до сих пор не осознал, что мне это нужно», «Это изменило мою жизнь!», «Такая маленькая область на лице и оказывает такое огромное влияние на красоту», — высказывались они.