С начала осени в столице подскочил спрос на отечественную парфюмерию аж на 75 процентов! Многие решили сменить привычные ароматы. «Вечерняя Москва» вместе с создательницей российской парфюмерной компании Анной Агуриной раскрыла секрет идеальных духов для холодного времени года.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Осенью становятся более востребованными пряные запахи. То есть духи с более насыщенной базой, в которой преобладают зачастую древесные, мускусные и гурманские ноты. Стоит отметить популярность вкусных аккордов, которые стали в последнее время довольно разнообразными. Например, у одной известной марки вышла коллекция духов, посвященная благородным алкогольным напиткам: яблочному бренди, коньяку, абсенту.

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Выбирая «свои» духи, отслеживайте свои ощущения, а не модные тренды. Бывает еще так, что ничего не нравится и все надоело. Такие трансформации происходят нередко в межсезонье. Так, в нашей компании вырастает запрос на создание индивидуального парфюма именно в октябре и марте.

Подбирать духи под одежду не стоит — только под настроение! Например, если оно спокойное и с явным желанием укрыться в кокон, но при этом приходится идти в офис в строгом костюме, не стоит усугублять это состояние строгими бизнес-духами. Лучше нанесите парфюм, наиболее комфортный для вас. Для кого-то это духи со сладкими нотами, для кого-то запахи мускуса, пудры, а лично для меня это сандаловые сливочные ноты.

Фруктовый сезон

В «осенних» парфюмах приветствуются и фруктовые нотки, в том числе, яблоко, но не в базе, а в верхних «слоях». И их оттеняют пряности. Бренд «Ладаника» в аромате «Жар-птица» как раз скрестила фруктовую композицию с гвоздикой, корицей, анисом.

Цена: от 3500 рублей (за 15 мл).

На десерт

Российский бренд Magma Perfumes выпускает духи Dopamine с ароматами сладостей — цитрусовых леденцов, орехового печенья, желе из черной смородины. Отличный десерт без малейшего вреда для фигуры.

Цена: от 6000 рублей (за 15 мл).

Частичка сибирского леса

В октябре самое время окунуться в атмосферу родных просторов. Ароматы серии Wood Moss «Древесный мох» от российского парфюмера Карины Величковской соединяют в себе древесные ноты, а также запах мха и трав Сибири.

Цена: от 2800 (за 10 мл).

Согревающий эффект

Обратите осенью внимание на парфюмы с бальзамическими нотами — они согревают в прямом смысле. Такие духи содержат в составе теплые и немного сладкие компоненты. Например, ароматы с нотами смол, меда, цветов. Еще хороший выбор на эту осень — духи с лабданумом. Эта нота пахнет немного прополисом, восковыми свечами, дорогим коньяком. Среди отечественной селективной парфюмерии такие ароматы производит Perfume Project.

Цена: от 2000 рублей (за 15 мл).

Ванильное небо

Пока зима не настала, еще не хочется имбирного пряника, на «сцену» выходит ваниль — «королева» осенних пряностей. Для лета «тяжеловата», но в прохладную погоду ее насыщенный, мягкий аромат подойдет любому образу. Обратите внимание на бюджетную туалетную воду Vanilla Rose от российского производителя Sergio Nero. В основе запаха: ваниль, розовый перец, мускус, кедр.

Цена: от 360 рублей (за 50 мл).

Женщина–глинтвейн

Корица, кардамон, гвоздика — «осенние» пряности, которые активно осваивают российские парфюмеры. Можно выбрать духи и с базовой ноткой корицы, а можно приобрести композицию, в которой пряность будет на заднем плане. Спрей Catherine от бренда Flame Moscow как раз из таких: в «сердцевине» аромата корица сочетается с черным перцем и шоколадом.

Цена: от 1400 рублей (за 50 мл).

Под крылом самолета

Госкорпорация «Ростех» объединилась с Гильдией парфюмеров России и разработала мужские духи с ароматом истребителя Checkmate. Оригинальный аромат соединяет в себе запахи натуральной кожи, стекла и металлов, которые использовались в конструкции самолета. Также в композиции чувствуются нотки можжевельника, пачули и дубового мха.

Цена: от 2300 рублей (за 15 мл).

Сделай сам!

Некоторые российские парфюмерные компании предлагают покупателям наборы флакончиков для создания собственных авторских духов. Специалисты помогают составить букет.

Стоит удовольствие от 1000 до 6000 рублей.

Золотая пора

Шипр — сочетание ярких цитрусовых ароматов с цветами и запахами дубового мха и пачули, напоминающие жухлые листья — одно из классических осенних сочетаний. Компания «Новая заря» создала как раз такой аромат — духи «Тайна».

Цена: от 760 рублей (за 16 мл).

Перечное облако

Аромат Nunki (фото внизу) от российского парфюмера Александры Глюк построен так: разные виды перца как бы «лежат» на сандаловованильном «облаке».

Цена: от 3500 (за 30 мл).

Сочетаем и наслаждаемся

Когда на дворе прохладно, ароматы можно смешивать на коже. Хорошо сочетаются простые запахи. Например, цитрусовый и древесный. Также ароматы лимона, апельсина, мандарина хорошо соединять с цветочными и травянистыми.

Родом из детства

Осень — лучшее время поностальгировать о беззаботном советском детстве. Мужские одеколоны от киностудии «Союзмультфильм», которые она выпустила к своему 85-летнему юбилею, прекрасный выбор. Легкий аромат «Ежик в тумане» с нотой можжевеловых веточек отсылает к знаменитому мультфильму Юрия Норштейна, апельсиновый запах «Чебурашки» — к любимому во всем мире персонажу Эдуарда Успенского.

Цена: от 1700 (за 30 мл).