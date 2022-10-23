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2 часа назад

В соцсетях набирает популярность нанесение макияжа вилкой

Газета.Ru

Пользовательница TikTok под ником @gillianxgrace изобрела способ "контуринга вилкой", который позволяет наносить пять средств одним кухонным инструментом. Об этом сообщает британский Glamour.

В соцсетях набирает популярность нанесение макияжа вилкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своем ролике, набравшем более 300 тыс. просмотров, она показала, как нанести вилкой консилер, основу под макияж, бронзер, румяна и хайлайтер. Средства она нанесла крест-накрест, после чего растушевала при помощи спонжа. Блогер призналась, что результат ее не очень удовлетворил.

"Думаю, мы использовали слишком много румян и средств для контуринга... Получится не лучшим образом", - сказала она.

Однако она добавила, что делать ошибки все равно весело, поскольку ей нравится их исправлять. Отмечается, что наносить макияж вилкой в TikTok придумали еще в 2020 году, однако тогда пользовательница @elliemakeupartist наносила его только на нос: тогда серединка носа оставалась пустой, и в нее вбивался хайлайтер, а по краям растушевывалось нанесенное вилкой средство для контуринга.

Красота,
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