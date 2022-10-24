Дерматолог назвала причины растрескавшихся губ

«Губы могут трескаться из-за нехватки витаминов, из-за отопительного сезона и просто осенне-зимнего периода. Могут трескаться по причине проявления кожного заболевания: например, атопического дерматита, так называемого хейлита», — сообщила она в разговоре с «Вечерней Москвой».