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2 часа назад

Дерматолог Вертиева назвала нехватку витаминов одной из причин растрескавшихся губ

RT на русскомиещё 2

Врач-дерматолог, косметолог, онкодерматолог кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева рассказала, почему могут трескаться губы.

Дерматолог назвала причины растрескавшихся губ
Фото: RT на русскомRT на русском

«Губы могут трескаться из-за нехватки витаминов, из-за отопительного сезона и просто осенне-зимнего периода. Могут трескаться по причине проявления кожного заболевания: например, атопического дерматита, так называемого хейлита», — сообщила она в разговоре с «Вечерней Москвой».

Если растрескивание губ не проходит само, необходимо обратиться к дерматологу, заключила специалист.

Красота,
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