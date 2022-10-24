Россиянкам раскрыли последствия пластики груди для здоровья

Пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф раскрыл россиянкам последствия пластической операции по увеличению груди для здоровья. Комментарии доктора на данную тему поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 24 октября.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач рассказал, что маммопластика — это операция, которая направлена на внешнее изменение молочных желез. В данной процедуре используются импланты или применяется собственная жировая ткань пациентки. Также к маммопластике относятся и все виды подтяжек груди, уточняет Аль-Юсеф.

По словам эксперта, после проведения данной манипуляции остаются шрамы и рубцы, а во время восстановительного периода могут наблюдаться осложнения. Помимо прочего, имеется сложность в диагностике опухолей.

«Сами импланты безопасны для их обладательницы, однако их наличие может усложнять проведение маммографии и диагностики патологий груди», — пояснил собеседник издания и уточнил, что маммопластика может привести к отказу от кормления ребенка грудью.

В то же время Аль-Юсеф привел аргументы в пользу маммопластики. Так, к ним относятся улучшение внешнего вида груди после периода лактации и беременности. Вдобавок данная операция помогает некоторым женщинам справиться с комплексами, связанные с недовольством своих природных пропорций и асимметрией молочных желез. Кроме того, маммопластика стимулирует пациенток чаще обращаться к маммологу с целью проверки состояния здоровья.