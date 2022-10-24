Названы привычки, которые могут навредить коже лица

О том, какие ежедневные действия могут навредить коже, aif.ru рассказала косметолог, пластический хирург Надежда Петраш.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Первая вредная привычка — сон в определенной позе. Когда это происходит на протяжении многих лет, естественно, начинают формироваться морщины на левой или правой стороне лица или шеи. Поэтому нужно выбрать хорошую подушку и приобрести ортопедический матрас.

Плохо влияет на здоровье кожи лица редкая смена наволочек. Необходимо менять наволочку максимум раз в три дня. Также нужно часто протирать поверхность телефона спиртом или хлоргексидином.