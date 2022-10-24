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1 час назад

Названы привычки, которые могут навредить коже лица

Вечерняя Москва

О том, какие ежедневные действия могут навредить коже, aif.ru рассказала косметолог, пластический хирург Надежда Петраш.

Названы привычки, которые могут навредить коже лица
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первая вредная привычка — сон в определенной позе. Когда это происходит на протяжении многих лет, естественно, начинают формироваться морщины на левой или правой стороне лица или шеи. Поэтому нужно выбрать хорошую подушку и приобрести ортопедический матрас.

Плохо влияет на здоровье кожи лица редкая смена наволочек. Необходимо менять наволочку максимум раз в три дня. Также нужно часто протирать поверхность телефона спиртом или хлоргексидином.

Также не стоит слишком долго принимать горячий душ, так как кожа от этого пересушивается, передает aif.ru.

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