Как правильно ухаживать за кожей в осенний период

В Подмосковье закончилась золотая осень, природа готовится к зиме. Подготовиться к зимнему периоду стоит и нам: например, сменить летние средства по уходу за кожей на более подходящие сезону. О том, какие из них подойдут для использования поздней осенью, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Сницкая.

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По словам косметолога, реагируя на смену температурного режима, роговой слой нашего эпидермиса уплотняется и нуждается в более тщательном уходе. То есть, простыми словами, в осенний период кожа, как на лице, так и на всем теле, становится более сухой, а потому нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Но как правильно питать кожу?

«Увлажнять кожу следует утром. Сразу после пробуждения необходимо умыть лицо пенкой или гелем для умывания с содержанием фруктовых кислот. Именно фруктовые кислоты будут снимать верхний слой, который шелушится и не работает», – поясняет Сницкая.

При этом самыми действенными в осенний период эксперт называет уходы с содержанием кислот: гликолевой, миндальной и особенно молочной.

После очищения косметолог рекомендует нанести на кожу лица легкий увлажняющий крем с содержанием гиалуроновой кислоты, пантенола или алоэ.

«Вечером, когда кожа готовится ко сну, следует использовать питательные кремы, чтобы насытить кожу витаминами и минералами. Лучше использовать аптечные кремы либо же те, которые назначил врач-косметолог», – указывает специалист, поясняя, что назначение медика поможет выбрать средство адресно, а это более эффективно в сравнении со стихийной покупкой в магазине.