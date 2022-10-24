Чем красились женщины в СССР

Рынок косметики в СССР не мог похвастаться большим разнообразием. Средства для макияжа были в дефиците, поэтому советские красавицы выкручивались подручными средствами. О том, какой косметикой пользовалось поколение наших мам, в материале «Рамблера».

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«Ленинградская» тушь для ресниц

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Советская тушь для ресниц заметно отличалась от современных аналогов. Это была небольшая коробочка с густой черной пастой. В комплекте к ней шла жесткая щеточка-аппликатор. Чтобы нанести макияж, нужно было размочить пасту водой. Качество туши было не самым высоким — после нанесения ресницы слипались, и их приходилось разделять иглой или булавкой. Так как в состав этой пасты входило обычное мыло, при попадании в глаза тушь начинала сильно жечь. Смыть ее обычной водой было практически невозможно.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Голубые тени для век

Нюдовый макияж с тенями натурального оттенка девушки из 80-х бы не оценили. Тогда в тренде были яркие цвета — голубой, зеленый, фиолетовый. Само собой, такая мода была продиктована дефицитом — других оттенков теней в СССР попросту не было. Самыми популярными были голубые, их носили все, независимо от цвета глаз и тона кожи. Их наносили не только на подвижное веко. Многие даже умудрялись делать сложный макияж — на внешний уголок наносили голубые тени, на середину века — зеленые, складку подвижного века прокрашивали темно-синим, а под брови наносили фиолетовый оттенок.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Вазелин и оранжевая помада

Не лучше обстояли дела и с губной помадой. Самыми популярными оттенками были морковный, коричневый, бордовый и красный. Из-за дефицита женщины использовали помаду «до конца», когда основной красящий корпус стирался, остатки из флакона доставали спичкой. Многие наносили яркую помаду еще и на щеки, потому что румяна было не достать, а контур губ рисовали красным карандашом «Юный художник» из Детского мира. Гигиенических помад тоже не было, вместо них губы защищали от мороза вазелином. Также вазелин использовали вместо блеска для губ — мазали его поверх помады, потому что тогда все они были матовыми.

РИА Новости

Хна и перекись вместо краски для волос

Безопасно покрасить волосы в Советском Союзе можно было в рыжий или черный цвет, для этого использовали хну и басму. Также продавались оттеночные шампуни «Ирида» и «Рубин» фиолетового и красного оттенков. А вот осветлять волосы было рискованно, потому что для этого использовалась перекись водорода. Можно было попробовать осветлиться пижмой или отваром ромашки, но эти средства были не так эффективны.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Тональный крем «Балет»