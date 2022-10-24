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2 часа назад

Раскрыта оптимальная частота мытья седых волос

Lenta.ru

Парикмахер и креативный директор салона красоты NuBest Salon & Spa в Нью-Йорке, США, Джейми Маццеи раскрыл оптимальную частоту мыться седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

Раскрыта оптимальная частота мытья седых волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, стилист рассказал, что за цвет волос отвечает меланин. С возрастом его становится меньше, что приводит к обесцвечиванию прядей.

«Когда наши волосы перестают вырабатывать меланин, производство кожного сала на голове также замедляется», — пояснил он и добавил, что подобное явление может привести к сухости и жесткости седых волос.

В связи с этим Маццеи заявил, что в таком случае мыть голову необходимо как можно реже.

«Мытье через день или три-четыре раза в неделю может помочь натуральным маслам на коже головы сделать свою работу», — сказал эксперт.

Помимо прочего, специалист посоветовал на регулярной основе использовать кондиционер, а раз в неделю шампунь, предназначенный для глубокого очищения кожи головы и волос.

«Это избавит ваши седые локоны от тусклости и сделает их сияющими», — заключил он.

Красота,
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