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2 часа назад

Парикмахер назвала самую опасную для волос прическу

Lenta.ru

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала самую опасную прическу. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, на который подписано более 26 тысяч человек.

Парикмахер назвала самую опасную для волос прическу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наиболее вредным для прядей является небрежный пучок, отметила специалистка. «Многие из вас, вероятно, делают его каждый день», — обратилась она к зрительницам. По словам эксперта, данная укладка может стать причиной тракционной алопеции и привести к ломкости волос, особенно если они осветлены.

«Кроме того, многие люди делают эту прическу, когда волосы мокрые, что наносит им еще больше вреда», — заявила Валентайн, пояснив, что влажные пряди уязвимы.

Красота,
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