Парикмахер назвала самую опасную для волос прическу

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала самую опасную прическу. Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте, на который подписано более 26 тысяч человек.

Наиболее вредным для прядей является небрежный пучок, отметила специалистка. «Многие из вас, вероятно, делают его каждый день», — обратилась она к зрительницам. По словам эксперта, данная укладка может стать причиной тракционной алопеции и привести к ломкости волос, особенно если они осветлены.