Дерматолог Вертиева назвала способы, позволяющие защитить губы от появления трещин

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева рассказала о нескольких правилах, которые позволяют защитить губы от появления трещин. В беседе с «Вечерней Москвой» врач назвала некоторые из них.

Фото: Pxhere Pxhere

Вертиева заявила, что частой причиной потрескавшихся губ в холодное время года является дефицит витаминов. Она отметила, что в этом случае следует пропить комплекс витаминов.

Еще одной причиной может быть неблагоприятная погода или сухой воздух в квартире из-за начала отопительного сезона. В таком случае может помочь использование специального защитного бальзама.

По словам дерматолога, иногда губы могут потрескаться из-за аллергической реакции на кремы или бальзамы. Облизывание губ также может привести к трещинам на них.