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1 час назад

Дерматолог Вертиева назвала способы, позволяющие защитить губы от появления трещин

runews24.ru

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева рассказала о нескольких правилах, которые позволяют защитить губы от появления трещин. В беседе с «Вечерней Москвой» врач назвала некоторые из них.

Дерматолог Вертиева назвала способы, позволяющие защитить губы от появления трещин
Фото: PxherePxhere

Вертиева заявила, что частой причиной потрескавшихся губ в холодное время года является дефицит витаминов. Она отметила, что в этом случае следует пропить комплекс витаминов.

Еще одной причиной может быть неблагоприятная погода или сухой воздух в квартире из-за начала отопительного сезона. В таком случае может помочь использование специального защитного бальзама.

По словам дерматолога, иногда губы могут потрескаться из-за аллергической реакции на кремы или бальзамы. Облизывание губ также может привести к трещинам на них.

Помимо этого существуют различные кожные заболевания, которые могут спровоцировать появление трещин. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и подобрать необходимое лечение.

Красота,
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