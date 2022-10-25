Пластический хирург раскрыла желания своих пациентов

Пластический хирург Надежда Петраш рассказала о трендах в современной пластической хирургии, а также раскрыла желания своих пациентов.

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Надежда Петраш заявила, что одним из самых модных трендов в современной пластической хирургии являются глаза, как у супермодели Беллы Хадид. Женщины делают уколы ботулотоксина и нитевой лифтинг, чтобы получить желаемый "лисий" разрез глаз. Также чаще всего они поднимают уголки бровей, чтобы добиться нужного эффекта.

Надежда Петраш сочла, что подобные желания возникают благодаря социальным сетям, ведь из-за них знаменитости стали ближе. Поклонницы хотят походить на своих кумиров, однако хирурги часто разочаровывают своих пациенток.

– Как говорится, шить ведь приходится из материалов заказчика. И для того чтобы максимально повторить чьи-то характерные черты, нужно, чтобы человек изначально был похожим на кумира, – объяснила специалист.

Уточняется, что часто пациенты приходят на отопластику, желая получить эльфийские уши или вставить импланты в брови, чтобы стать похожими на викингов (такое желание зачастую возникает у мужчин). Иногда люди просят сделать им рожки или змеиный язык, а также скулы, как у Малефисенты.