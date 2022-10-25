Пластический хирург раскрыла желания своих пациентов

Пластический хирург Надежда Петраш рассказала о трендах в современной пластической хирургии, а также раскрыла желания своих пациентов.
Надежда Петраш заявила, что одним из самых модных трендов в современной пластической хирургии являются глаза, как у супермодели Беллы Хадид. Женщины делают уколы ботулотоксина и нитевой лифтинг, чтобы получить желаемый "лисий" разрез глаз. Также чаще всего они поднимают уголки бровей, чтобы добиться нужного эффекта.
– Пациентки признаются, что хотят стать похожими на Анджелину Джоли, Марго Робби, Джиджи Хадид, сестер Кардашьян, а также на Ани Лорак, Оксану Самойлову, Анастасию Решетову, – поделилась пластический хирург.
Надежда Петраш сочла, что подобные желания возникают благодаря социальным сетям, ведь из-за них знаменитости стали ближе. Поклонницы хотят походить на своих кумиров, однако хирурги часто разочаровывают своих пациенток.
– Как говорится, шить ведь приходится из материалов заказчика. И для того чтобы максимально повторить чьи-то характерные черты, нужно, чтобы человек изначально был похожим на кумира, – объяснила специалист.
Уточняется, что часто пациенты приходят на отопластику, желая получить эльфийские уши или вставить импланты в брови, чтобы стать похожими на викингов (такое желание зачастую возникает у мужчин). Иногда люди просят сделать им рожки или змеиный язык, а также скулы, как у Малефисенты.
В беседе с Lenta.ru пластический хирург заявила, что с подобными просьбами обычно обращаются молодые люди. Она также отметила, что, став старше, многие пытаются избавиться от туннелей в ушах и прочего, напоминающего им о бурной молодости.