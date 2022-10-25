Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Пластический хирург раскрыла желания своих пациентов

Vse42.ru

Пластический хирург Надежда Петраш рассказала о трендах в современной пластической хирургии, а также раскрыла желания своих пациентов.

Пластический хирург раскрыла желания своих пациентов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Надежда Петраш заявила, что одним из самых модных трендов в современной пластической хирургии являются глаза, как у супермодели Беллы Хадид. Женщины делают уколы ботулотоксина и нитевой лифтинг, чтобы получить желаемый "лисий" разрез глаз. Также чаще всего они поднимают уголки бровей, чтобы добиться нужного эффекта.

– Пациентки признаются, что хотят стать похожими на Анджелину Джоли, Марго Робби, Джиджи Хадид, сестер Кардашьян, а также на Ани Лорак, Оксану Самойлову, Анастасию Решетову, – поделилась пластический хирург.

Надежда Петраш сочла, что подобные желания возникают благодаря социальным сетям, ведь из-за них знаменитости стали ближе. Поклонницы хотят походить на своих кумиров, однако хирурги часто разочаровывают своих пациенток.

– Как говорится, шить ведь приходится из материалов заказчика. И для того чтобы максимально повторить чьи-то характерные черты, нужно, чтобы человек изначально был похожим на кумира, – объяснила специалист.

Уточняется, что часто пациенты приходят на отопластику, желая получить эльфийские уши или вставить импланты в брови, чтобы стать похожими на викингов (такое желание зачастую возникает у мужчин). Иногда люди просят сделать им рожки или змеиный язык, а также скулы, как у Малефисенты.

В беседе с Lenta.ru пластический хирург заявила, что с подобными просьбами обычно обращаются молодые люди. Она также отметила, что, став старше, многие пытаются избавиться от туннелей в ушах и прочего, напоминающего им о бурной молодости.

Красота,Оксана Самойлова,Анастасия Решетова,Белла Хадид,Марго Робби,Анджелина Джоли,Ани Лорак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители