Пять привычек, которые ускоряют старение

Многие женщины прилагают большие усилия, чтобы как можно дольше сохранить свою молодость. Однако есть ряд привычек, которые сводят на нет эффект от антивозрастной косметики, массажа и всевозможных процедур. «Рамблер» собрал самые опасные из них.
Частое использование кондиционера сильно сушит воздух. От этого наша кожа теряет много влаги, что приводит с сухости, шелушению и ранним морщинам. Чтобы не умереть от жары и при этом защитить свою кожу, лучше покупать кондиционер со встроенной функцией увлажнения воздуха.
Эта поза считается очень вредной, так как после длительного «подпирания» лица рукой, кожа теряет эластичность и растягивается. Кроме того, на руках оседает множество бактерий, и при частых прикосновениях часть из них попадает на лицо, вызывая воспаления.
Дело даже не в том, как пагубно влияет никотин на организм. При вытягивании губ в трубочку в районе носогубного треугольника кожа сильно стягивается. Это приводит к образованию глубоких морщин. Тот же самый эффект получится, если постоянно пить соки или воду через соломинку.
Многие исследователи утверждают, что кофе продлевает жизнь. Однако пользу организму приносит лишь одна чашка в день. При злоупотреблении этот напиток вызывает обезвоживание, из-за чего кожа становится сухой и тусклой. Также кофе в больших количествах разрушает зубную эмаль.
Слишком горячая вода также сушит кожу. Дело в том, что кипяток оказывает сильный стресс и смывает с кожи естественные масла, которые предохраняют от высыхания. Дерматологи советуют делать температуру воды не выше 40 градусов. Если сразу будет тяжело отказаться от горячей воды, ее температуру лучше понижать постепенно.