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1 час назад

Пять привычек, которые ускоряют старение

Мира Маркина

Многие женщины прилагают большие усилия, чтобы как можно дольше сохранить свою молодость. Однако есть ряд привычек, которые сводят на нет эффект от антивозрастной косметики, массажа и всевозможных процедур. «Рамблер» собрал самые опасные из них.

Пять привычек, которые ускоряют старение
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Постоянно включать кондиционер

Частое использование кондиционера сильно сушит воздух. От этого наша кожа теряет много влаги, что приводит с сухости, шелушению и ранним морщинам. Чтобы не умереть от жары и при этом защитить свою кожу, лучше покупать кондиционер со встроенной функцией увлажнения воздуха.

Опираться подбородком на руку

Эта поза считается очень вредной, так как после длительного «подпирания» лица рукой, кожа теряет эластичность и растягивается. Кроме того, на руках оседает множество бактерий, и при частых прикосновениях часть из них попадает на лицо, вызывая воспаления.

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Курить

Дело даже не в том, как пагубно влияет никотин на организм. При вытягивании губ в трубочку в районе носогубного треугольника кожа сильно стягивается. Это приводит к образованию глубоких морщин. Тот же самый эффект получится, если постоянно пить соки или воду через соломинку.

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Пить слишком много кофе

Многие исследователи утверждают, что кофе продлевает жизнь. Однако пользу организму приносит лишь одна чашка в день. При злоупотреблении этот напиток вызывает обезвоживание, из-за чего кожа становится сухой и тусклой. Также кофе в больших количествах разрушает зубную эмаль.

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Принимать слишком горячий душ

Слишком горячая вода также сушит кожу. Дело в том, что кипяток оказывает сильный стресс и смывает с кожи естественные масла, которые предохраняют от высыхания. Дерматологи советуют делать температуру воды не выше 40 градусов. Если сразу будет тяжело отказаться от горячей воды, ее температуру лучше понижать постепенно.

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