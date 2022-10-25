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2 часа назад

Россиянам раскрыли способ выбрать умелого тату-мастера

Lenta.ru

Тату-мастер Владимир Ермак попросил россиян, желающих нанести на тело новые рисунки, не гнаться за низкими ценами в поисках салона или частного мастера. Способы выбрать умелого специалиста он раскрыл в интервью изданию News.ru.

Раскрыли способ выбрать умелого тату-мастера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, на дому татуировщики выполняют работу не лучше и не дешевле, чем в профессиональных студиях. Кроме того, перед тем как записаться на услугу, он порекомендовал ознакомиться с портфолио художника и убедиться в его компетенции, а также оценить его подход к стерилизации.

«Пусть мастер расскажет. Иглы должны быть запечатаны и вскрыты при вас. Ультрафиолетовые лампы или рециркуляторы воздуха должны тоже быть, как и журналы стерилизации», — прокомментировал Ермак.

Собеседник издания отметил, что цены услуг обусловлены их качеством. Так, при сравнительно невысокой стоимости сеанса появляется риск получить результат, который не оправдает ожиданий.

«Даже если допустить то, что мастер экономит на аренде... Вас не смущает, что он экономит на вас? Такой мастер может сэкономить на стерильности, на качестве расходников и на всем остальном. Экономить на своем здоровье сомнительно», — пояснил он.

Ермак также напомнил, что исправление, удаление или перекрытие старого изображения обойдется дороже, чем первичное нанесение тату.

Ранее в октябре тату-мастер Люси Грей из Шотландии раскрыла способ избежать боли во время нанесения татуировки. Она рассказала, что перед посещением салона покрывает предназначенную для татуировки область обезболивающим кремом и оставляет его на час, обернув этот участок кожи пищевой пленкой.

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