5 основных преимуществ лазерной эпиляции зоны бикини

С волосами на теле люди боролись в разные времена. Если раньше только женщины удаляли волосы, то теперь и мужчины хотят избавиться от волос. Способов огромное количество и в погоне за красотой их уже все успели попробовать. Но все эти свойства сложно назвать эффективными, потому что волосы снова отрастают и человеку приходится выходить на тропу войны.

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Конечно, кто-то может сказать, что классические варианты борьбы с нежелательными волосками приносят свой результат. Что касается недостатков, то они присутствуют в каждом методе.Однако, современные ученые не сидят на месте. Они разрабатывают различные методики борьбы с нежелательными волосами.

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На данный момент самым простым и действенным способом считается лазер. К примеру, лазерная эпиляция бикини soft-laser.ru позволит избавиться от нежелательных волос в интимной зоне, и процедура сохранится практически на пять лет.

Достоинства

Лазерная эпиляция – современный метод удаления волос, который появился относительно недавно. Стоит отметить, что подобный способ совершенно безопасен для человека и кожи. Лазер воздействует на волосяной корень, и он разрушается. При этом окружающие ткани совершено не страдают и человек может не переживать, что воздействие как-то негативно скажется на коже.Перед тем, как приступить к удалению волос, специалист наносит на кожу специальный крем. Аппарат не нагревает весь участок. Нагревание кожи происходит постепенно. Фолликулы нагреваются постепенно и начинают разрушаться.

В процессе процедуры пациент не чувствует боли или какого-то дискомфорта. Зачастую, пациенты переносят удаление волос легко и чувствуют небольшое покалывание.

Что касается достоинств, то можно выделить следующие:

1. Процедура по удалению волос не длится долго. Удаление волос с зоны бикини занимает не больше 30 т минут.2. Безопасно и человек не чувствует дискомфорта. Удалением нежелательных волос занимается врач-косметолог, который давно работает в этой сфере. Аппарат настраивается с учетом особенностей кожи и волос. Косметолог обращает внимание на самочувствие человека, а также его здоровье.3. Нет никаких побочных эффектов. Добиться такого результата получилось благодаря инновационному оборудованию, а также опыту и мастерству косметологов.4. Процедура позволяет удалить абсолютно любые волосы. Не имеет значения ни толщина, ни сила пигментации, а также структура.5. Высокий уровень эффективности. Как показывает практика, волоски выпадают постепенно и занимает это не больше 14-ти дней.