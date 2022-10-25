Топ-5 классных идей маникюра на Хэллоуин-2022

Рассказывает блогер Ксюнтик.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Ксюнтик, @ksun.tik

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Самый простой и при этом стильный вариант для Хэллоуина, который не потеряет свою актуальность на следующий день после вечеринки именно за счет своей простоты. Красный и белый, немного кровавый, чтобы каждый смотрящий на вас понимал, с кем имеет дело.

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Этот вариант мне тоже нравится своей относительной простотой и ненавязчивостью. Он также применим в обычной жизни: любимый френч, любимый черный и самый модный в этом сезоне оранжевый. Дополняем забавными привидениями и вуаля! Вы самая стильная на вечеринке!

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Зомби, мозги, вытаращенные глаза. А с чем еще может ассоциироваться Хэллоуин? Мне нравится, что сочетание все равно получилось стильным и не вычурным.

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Еще одна классика с главными «героями» этой ночи! Тыквы и пауки! Черный матовый лак, а поверх него глянцевые изображения — это настоящий стиль.

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