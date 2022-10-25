Топ-5 классных идей маникюра на Хэллоуин-2022

Рассказывает блогер Ксюнтик.
Ксюнтик, @ksun.tik
Самый простой и при этом стильный вариант для Хэллоуина, который не потеряет свою актуальность на следующий день после вечеринки именно за счет своей простоты. Красный и белый, немного кровавый, чтобы каждый смотрящий на вас понимал, с кем имеет дело.
Этот вариант мне тоже нравится своей относительной простотой и ненавязчивостью. Он также применим в обычной жизни: любимый френч, любимый черный и самый модный в этом сезоне оранжевый. Дополняем забавными привидениями и вуаля! Вы самая стильная на вечеринке!
Зомби, мозги, вытаращенные глаза. А с чем еще может ассоциироваться Хэллоуин? Мне нравится, что сочетание все равно получилось стильным и не вычурным.
Еще одна классика с главными «героями» этой ночи! Тыквы и пауки! Черный матовый лак, а поверх него глянцевые изображения — это настоящий стиль.
Это самый девчачий и нежный вариант! Тут есть жутковатые элементы к этому празднику, но вместе с тем они выполнены в нежно-розовых тонах и со стразами. А также тут есть отсылка к фильму «Крик». Ну как я могла не добавить этот маникюр в подборку?