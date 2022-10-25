Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Топ-5 классных идей маникюра на Хэллоуин-2022

WMJ.ru

Рассказывает блогер Ксюнтик.

Топ-5 классных идей маникюра на Хэллоуин-2022
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Ксюнтик, @ksun.tik

WMJ.ru

Самый простой и при этом стильный вариант для Хэллоуина, который не потеряет свою актуальность на следующий день после вечеринки именно за счет своей простоты. Красный и белый, немного кровавый, чтобы каждый смотрящий на вас понимал, с кем имеет дело.

WMJ.ru

Этот вариант мне тоже нравится своей относительной простотой и ненавязчивостью. Он также применим в обычной жизни: любимый френч, любимый черный и самый модный в этом сезоне оранжевый. Дополняем забавными привидениями и вуаля! Вы самая стильная на вечеринке!

WMJ.ru

Зомби, мозги, вытаращенные глаза. А с чем еще может ассоциироваться Хэллоуин? Мне нравится, что сочетание все равно получилось стильным и не вычурным.

WMJ.ru

Еще одна классика с главными «героями» этой ночи! Тыквы и пауки! Черный матовый лак, а поверх него глянцевые изображения — это настоящий стиль.

WMJ.ru

Это самый девчачий и нежный вариант! Тут есть жутковатые элементы к этому празднику, но вместе с тем они выполнены в нежно-розовых тонах и со стразами. А также тут есть отсылка к фильму «Крик». Ну как я могла не добавить этот маникюр в подборку?

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители