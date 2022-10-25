Секреты ухода за окрашенными волосами, о которых не расскажет стилист

Как не испортить получившийся шикарный оттенок. Окрашенные волосы требуют особо ухода, об этом всегда предупреждает профессиональный мастер, который выполняет данную процедуру. Однако есть моменты, о которых мастер может умолчать, а вам потом придется возвращаться к нему для корректировки цвета раньше времени.

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Добавляем краску в шампунь

Для некоторых оттенков требуются нестандартные решения, если вы хотите поддержать цвет насыщенным и ярким. Например, поклонницам платинового блонда стоит запомнить, что при выборе этого оттенка блонда стоит добавить в ваш ежедневный шампунь или бальзам пигментированное средство-тонер, чтобы как можно дольше поддерживать активность цвета. Однако будьте аккуратны и подбирайте максимально близкий тон к вашему оттенку.

Не стоит мыть голову слишком часто

Мастера предупреждают, что мыть голову необходимо только с использованием специальных уходовых средств, но вот о частоте мытья редко напоминают. Если вы до окрашивания привыкли мыть голову каждый день, от этой привычки необходимо отказаться, так как вымыть пигмент даже с использованием защитного средства очень легко. Идеальная частоты мытья для окрашенных волос — 3 раза в неделю.

Старайтесь избегать хлорку и соленую воду