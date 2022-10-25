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1 час назад

Как бюджетно ухаживать за кожей дома

Мира Маркина
Владимир Ивкинэксперт

Каждый человек хотя бы раз задумывался о своей молодости и красоте прибегая к различным методам для их сохранения. Чтобы получить быстрые и видимые результаты, многие обращаются за помощью к врачам-косметологам. Но что делать тем, кто по тем или иным причинам не может позволить себе услуги специалиста? На этот вопрос ответил врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Советы медика и его личный топ бюджетных средств для ухода - в материале "Рамблера".

Как бюджетно ухаживать за кожей дома
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com
Перед тем, как переходить к рекомендациям и выбору средств по уходу, следует учесть несколько важных факторов. Во-первых, чтобы уходовое средство работало по назначению, необходимо определить его тип вашей кожи: жирный, комбинированный, сухой или нормальный. Отталкиваясь от этого, и стоит подбирать ежедневный уход.
Владимир Ивкин
Владимир ИвкинВрач-дерматокосметолог
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По словам врача, для сухой кожи необходимы средства на основе церамидов и липидов, которые запечатают влагу и не дадут ей выйти наружу, а во избежание повреждений лучше использовать гели для умывания без сильного вспенивания.

В уход за жирной и комбинированной кожей, помимо интенсивного увлажнения, необходимо ввести себорегуляторы, которые будут контролировать выработку кожного сала, и пенящиеся гели и пенки для умывания, чтобы глубоко очистить кожу.

Также следует обратить внимание на нужные компоненты, необходимые любому типу кожи. В осенне-зимний период кожа нуждается в сохранении влаги, поэтому ваше уходовое средство должно содержать липиды и церамиды, которые являются строительным материалом для нашей кожи и поддерживают водный баланс.
Владимир Ивкин
Владимир ИвкинВрач-дерматокосметолог

Среди средств для умывания врач выделил несколько фаворитов:

  1. Интенсивно очищающий гель Cerave. Он отлично подойдет для жирной и комбинированной кожи, очистит поры и уберет ороговевшие клетки, что необходимо для данного типа кожи.
  2. Для сухой кожи - крем-гель для умывания Cerave. За счет своей кремовой структуры он бережно очищает кожу, также средство мало пенится, что тоже является одним из его плюсов, потому что, чем сильнее пенится средство для умывания, тем сильнее вы травмируете свою кожу.
  3. Тем, кто страдает от сухости кожи в холодный период, хорошо подходит La Roche-Posay Lipikar AP для чувствительной кожи.

Среди кремов:

  1. Для жирной кожи - La Roche-Posay Effaclar Duo (+) с регенерирующим и тонирующим эффектом.
  2. Для сухой - увлажняющий лосьон Cerave. Средство очень быстро впитывается и запечатывает влагу, а также станет идеальной базой под макияж.
  3. Для зимнего антивозрастного дополнительного ухода можно ввести сыворотку La Roche-Posay RETINOL B3, а для интенсивного увлажнения кожи и сужения пор 1 раз в неделю маску Active от бренда Holy Land.
Выбирайте средства по уходу только по вашему типу кожи, раз в неделю пользуйтесь масками и пилингами, не пренебрегайте вечерним умыванием, так как ночью, пока мы спим, кожа вырабатывает кожное сала, и, чтобы избежать его избытка, необходимо убрать кожный жир и макияж, накопленный за день, и тогда ваша кожа скажет вам «спасибо».
Владимир Ивкин
Владимир ИвкинВрач-дерматокосметолог
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