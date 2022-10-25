Как бюджетно ухаживать за кожей дома

Каждый человек хотя бы раз задумывался о своей молодости и красоте прибегая к различным методам для их сохранения. Чтобы получить быстрые и видимые результаты, многие обращаются за помощью к врачам-косметологам. Но что делать тем, кто по тем или иным причинам не может позволить себе услуги специалиста? На этот вопрос ответил врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Советы медика и его личный топ бюджетных средств для ухода - в материале "Рамблера".