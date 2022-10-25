Как бюджетно ухаживать за кожей дома

Каждый человек хотя бы раз задумывался о своей молодости и красоте прибегая к различным методам для их сохранения. Чтобы получить быстрые и видимые результаты, многие обращаются за помощью к врачам-косметологам. Но что делать тем, кто по тем или иным причинам не может позволить себе услуги специалиста? На этот вопрос ответил врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Советы медика и его личный топ бюджетных средств для ухода - в материале "Рамблера".
По словам врача, для сухой кожи необходимы средства на основе церамидов и липидов, которые запечатают влагу и не дадут ей выйти наружу, а во избежание повреждений лучше использовать гели для умывания без сильного вспенивания.
Среди средств для умывания врач выделил несколько фаворитов:
Среди кремов: