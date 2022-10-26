Модель сделала пластику носа и осталась без работы

Модель Хенна Хавила из Коуволы, Финляндия, потратила сотни тысяч рублей на пластику носа и осталась без работы. На историю обратили внимание журналисты Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Манекенщица рассказала, что решила прибегнуть к ринопластике для того, чтобы избавиться от полученной в детстве шишки. По ее словам, данный дефект мешал ей устроиться в модельное агентство. Так, в 2020 году она обратилась в клинику в Эстонии и заплатила за процедуру около 3,3 тысячи фунтов стерлингов (около 230 тысяч рублей). Хавиле прооперировали только шишку носа, несмотря на то, что главный врач медицинского учреждения настаивал на полной ринопластике.

Через 15 дней после манипуляции героиня материала сняла бинты и обрадовалась результату. Однако через несколько дней ее нос начал опухать и гноиться, а спустя два месяца стал выглядеть визуально криво. В свою очередь, руководство клиники обвинило девушку в том, что она не обратилась за помощью к врачам при снятии бинтов.