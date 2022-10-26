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2 часа назад

Стилистка раскрыла способы сделать руки худыми на фото

Lenta.ru

Британская стилистка и популярная блогерша Анна Бей раскрыла способы сделать руки худыми на фотографиях без применения ретуши. Своими советами она поделилась на личном YouTube-канале, который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

Стилистка раскрыла способы сделать руки худыми на фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь во время позирования перед камерой эксперт предложила расположить ладони под ребрами, чтобы акцентировать внимание на талии. Особенно эта рекомендация актуальна для съемки в объемной одежде, подчеркнула она.

Бей также отметила важность размещения рук, когда модель поворачивается боком к камере.

«Здесь распространенная ошибка — прижимать плечо к корпусу, что делает руку намного крупнее, чем она есть на самом деле. Вместо этого немного приподнимите ее, даже если такая поза кажется вам неестественной», — объяснила она.

Британка заявила, что на фотосессиях предпочитает располагать руки вдоль тела. В то же время она призвала не скрещивать их на груди, поскольку таким образом создается впечатление, что модель пытается «от кого-то защититься».

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