Стилистка раскрыла способы сделать руки худыми на фото

Британская стилистка и популярная блогерша Анна Бей раскрыла способы сделать руки худыми на фотографиях без применения ретуши. Своими советами она поделилась на личном YouTube-канале, который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь во время позирования перед камерой эксперт предложила расположить ладони под ребрами, чтобы акцентировать внимание на талии. Особенно эта рекомендация актуальна для съемки в объемной одежде, подчеркнула она.

Бей также отметила важность размещения рук, когда модель поворачивается боком к камере.

«Здесь распространенная ошибка — прижимать плечо к корпусу, что делает руку намного крупнее, чем она есть на самом деле. Вместо этого немного приподнимите ее, даже если такая поза кажется вам неестественной», — объяснила она.