Что нужно знать о блефаропластике

Блефаропластика — оперативный и достаточно эффективный вариант для тех, кто хочет подкорректировать свою внешность. Рассказываем, какие виды операции существуют и к чему готовиться после.

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Блефаропластика — вторая по популярности пластическая операция в России. По статистике, чаще обращаются только за маммопластикой, а чуть реже — за коррекцией носа. Блефаропластика подразумевает коррекцию век. С ее помощью можно, например, изменить разрез глаз — сделать его шире, приподняв верхнее веко. К методу часто прибегают жители азиатских стран, особенно Южной Кореи, где ежегодно выполняют около 100 тысяч подобных операций.

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В России блефаропластика пользуется популярностью как антивозрастная и эстетическая процедура. Стоимость зависит от каждой отдельной клиники и варьируется в пределах 60–250 тысяч рублей. Эффект процедуры можно сравнить с эффектом бьюти-фильтра на фото: взгляд после вмешательства становится свежее, кожа вокруг глаз подтягивается, а морщины и мешки исчезают.

Однако, как отмечает пластический хирург Omny Beauty Clinic Артем Прокофьев, помимо эстетических показаний к блефаропластике бывают и медицинские.

«Например, когда избыток кожи на веках и опущение бровей мешают зрению», — комментирует эксперт.

Сегодня чаще всего делают четыре вида блефаропластики: верхнюю, нижнюю, трансконъюктивальную и круговую. Операции обычно проводят под местным наркозом. Основные инструменты хирурга — скальпель или лазер. При верхней и нижней, а также круговой блефаропластике (является комбинацией первых двух) специалист делает разметку на коже и уже по ней производит небольшие надрезы, чтобы удалить излишки кожи и жировой ткани. Иначе проходит трансконъюктивальная блефаропластика, когда разрез делают на внутренней части (слизистой) век, но эффект у нее тот же.

Ограничения и противопоказания

Если говорить про возраст, то никаких ограничений (кроме достижения совершеннолетия) нет. Сделать первую блефаропластику можно и в 18 лет, если вы, например, столкнулись с избыточной отечностью или припухлостью век. С медицинскими противопоказаниями все серьезнее. Перед операцией пациенты проходят обследование и консультируются с офтальмологом, чтобы выявить возможные противопоказания. К ним относятся повышенное кровяное давление, инфекционные хронические заболевания, сахарный диабет, патологии щитовидной железы, перенесенные инсульт и инфаркт.

Отдельно в списке противопоказаний стоят заболевания, связанные с глазами. Например, отказать в операции могут, если у пациента диагностирован синдром сухого глаза — патологическая сухость конъюнктивы. Также в список входят глаукома, конъюнктивит, отслоение сетчатки, воспаление кожи верхнего или нижнего века.

Осложнения

Блефаропластика считается малотравматичной, но, как и любое хирургическое вмешательство, несет определенные риски. Ответим на самый животрепещущий вопрос: ослепнуть после блефаропластики можно, но это очень редкое явление. По статистике, полная потеря зрения приходится на три из 100 тысяч операций, временная потеря зрения — на две из 100 тысяч.

После операции чаще встречаются другие осложнения.

«Существуют общехирургические осложнения, такие как инфекции, гематомы и расхождение швов, — рассказывает Артем Прокофьев. — Также есть осложнения, специфические только для блефаропластики: асимметрия глазных щелей, несмыкание век, травматический эктропион (выворот века. — Прим. ред.). Все они нивелируются в руках опытного хирурга».

Реабилитация и шрамы

Ходят слухи, что в Южной Корее к блефаропластике относятся, как к маникюру: забежал после работы, подкорректировал веки — и свободен. Хирурги действительно работают оперативно. Процедура занимает около часа, пациент приходит в себя после наркоза, после чего может отправляться домой. При этом безответственно относиться к вмешательству не стоит: существует ряд послеоперационных рекомендаций, которые следует соблюдать.

Так, в первые дни пациентам советуют беречь глаза от нагрузки (да, придется меньше скроллить ленту в соцсетях), интенсивного освещения и солнечных лучей. Еще следует временно отказаться от контактных линз и декоративной косметики. Не бойтесь, если при соблюдении рекомендаций появятся отеки — это нормальная реакция. Чтобы минимизировать отечность, спите и отдыхайте, подложив под голову парочку лишних подушек.

На более длительный период, добавляет Артем Прокофьев, нужно отказаться от алкоголя (2-3 недели), посещения сауны и бани (1 месяц), массажа и физиотерапии (2 месяца).

«Также обязателен прием антибактериальных препаратов и обработка швов после операции», — подчеркивает хирург.

Обычно швы снимают на 3-6 день. Тут появляется вопрос о послеоперационных шрамах. Хорошие новости: после трансконъюктивальной блефаропластики они не остаются, а в остальных случаях практически незаметны. При условии, что вы обратились к опытному хирургу, после вмешательства на коже останутся тонкие белые полосы, которые со временем исчезнут самостоятельно.

Однако ничто не мешает вам ускорить процесс и полностью обезопасить себя от неприятных последствий. На начальном этапе (в течение трех месяцев после операции) можно использовать противорубцовые препараты, которые предназначены для профилактики образования шрамов. Только будьте осторожны: их нельзя наносить на еще незажившие разрезы. Использование препаратов лучше согласовать с врачом.

«Спустя три месяца после операции можно сделать аппаратную шлифовку рубцов, в результате которой они станут незаметными», — добавляет Артем Прокофьев.

Сколько раз можно делать блефаропластику

В пластической хирургии есть такое понятие, как повторная блефаропластика. К ней прибегают, если первая операция была проведена неправильно: у пациента деформировались веки или возникли проблемы в период реабилитации. Еще раз напомним, что за блефаропластикой нужно обращаться только к квалифицированному специалисту — так вы не станете жертвой врачебной ошибки, а результат операции будет радовать долгие годы.

В среднем, по словам Артема Прокофьева, эффект блефаропластики сохраняется на протяжении 10 лет: «При правильном уходе и посещении косметолога результат в три раза дольше».