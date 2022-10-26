Почему нельзя выдавливать прыщи и черные точки

Такое искушение пойти и выдавить назойливый прыщ! Кажется, что это решит все проблемы и несовершенство исчезнет. Но спешить нельзя. Косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с «ФедералПресс» отметила, что это может обернуться серьезными последствиями.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Сперва у вас может появиться шрам. При выдавливании прыща происходит настоящий разрыв кожи. Образуется рана. При неправильном уходе она превратится в уродливый шрам и останется с вами навсегда. Но это не самое страшное», – подчеркнула косметолог.

Когда вы выдавливаете прыщ, все, что содержится внутри него, распространяется по коже вокруг, заливается в микротрещины и незаметные ранки. И это далеко не что-то полезное, отметила Зайнаб Мирзоева.

«Внутри прыща содержатся жиры, останки клеток, бактерии и гнойные образования. Стоит дать им волю, и воспаление разрастется», – рассказала эксперт.

Некоторые принимают за прыщи начальную стадию герпеса – когда внутри воспаления находится вирус. На начальной стадии они очень похожи. Только при разрыве оболочки герпеса вирус мгновенно распространяется вокруг и превращается в затяжное заболевание, которое может грозить госпитализацией, предупредила косметолог. Также инфекция может проникнуть внутрь, а вы окажетесь в больнице с заражением крови, отметила врач.

То же самое относится и к черным точкам: они не менее опасны.