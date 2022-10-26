Хирург назвал самые популярные виды пластики у молодых россиянок

Российский хирург Дмитрий Скворцов назвал самые востребованные виды пластических операций у девушек. Его комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 октября.

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Среди наиболее популярных процедур у клиенток в возрасте около 20 лет и немного старше оказалась ринопластика. При этом, по словам врача, чаще всего в его кабинет приходят пациентки с выдающейся горбинкой на носу, полученной, в частности, в результате травмы.

Еще одной операцией, которая пользуется высоким спросом у девушек, является липолифтинг (методика, в ходе которой жир трансплантируется из донорской части тела пациента в зону, которая требует эстетической коррекции — прим. «Ленты.ру»). «Молодое поколение всегда следует трендам, и мода на красивое подтянутое тело не может оставаться незамеченной. Липофилинг ягодиц — на особом месте», — рассказывает Скворцов.

Медик также заявил, что сегодня актуальности не теряет и маммопластика. Он отметил, что в настоящее время девушки предпочитают объемным формам комфорт и по этой причине обращаются в клиники за естественной грудью небольшого размера.

Заключительной в списке эксперта оказалась отопластика — коррекция ушной раковины. «В юности любые дефекты внешности воспринимаются критично и нередко ответственны за формирование комплексов в будущем», — пояснил он.