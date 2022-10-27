Блогерша уменьшила грудь и столкнулась с критикой

Блогерша Рене Смит уменьшила грудь и столкнулась с критикой со стороны окружающих. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, она была рада сделать данную коррекцию внешности, однако впоследствии столкнулась с негативной оценкой своего поступка со стороны. Так, на размещенных кадрах юзерша привела комментарии, которые получала в свой адрес после пластической операции. «Люди платят деньги, чтобы иметь такие формы, какие были у тебя», «Твой бюст был не такой уж большой», «Твой муж не против?», «Мужчинам нравится большая грудь», — гласили они.