Реальные отзывы: так ли хороша мицеллярная вода

Косметика данным средством смывается не слишком быстро, нужно потереть кожу или глаза. Стойкую косметику эта мицеллярная вода смывает, но нужно попотеть. Производитель говорит о том, что средство не требует смывания, но я всегда умываюсь с пенкой после этого этапа. Данная мицеллярка жжет мои глаза, оставить ее на них я не могу. Да и вообще, никогда так не делаю. Глаза у меня чувствительные, поэтому эта мицеллярка для меня не сильно комфортна. Мицеллярная вода немного подсушивает мою кожу, особенно, в районе щек, но так как сразу после умывания я наношу уходовую косметику, этот момент нейтрализуется. В целом, средство для меня не самое хорошее. Минусы, все-таки, существенны.