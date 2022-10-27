Реальные отзывы: так ли хороша мицеллярная вода

Мицеллярная вода очень быстро завоевала широкую популярность на рынке косметических средств. Она привлекает покупательниц своей универсальностью, ценой, качеством и удобством использования. "Рамблер" выяснил, в чем достоинства и недостатки этого средства для ухода за кожей и собрал реальные отзывы тех, кто пользуется мицеллярной водой ежедневно.
Мицеллярная вода представляет собой прозрачную жидкость без запаха, однако некоторые производители все же добавляют ароматизаторы и отдушки в состав для привлечения внимания клиентов. Стоит учитывать, что продукт с отдушкой не так безопасен, как без нее, ведь ароматизаторы могут вызвать аллергические реакции, а пользы от них, как вы понимаете, нет.
Это уходовое средство предназначено для очищения кожи лица, увлажнения и снятия макияжа. В зависимости от состава и производителя, мицеллярная вода подходит для любых типов кожи. Если вы обладательница сухой кожи, выбирайте воду с полоксамерами в составе – они насытят кожу влагой и после применения средства не придется дополнительно умываться. Для жирной кожи подойдет мицеллярка с зеленой химией – она поспособствует уменьшению жировых выделений и чуть подсушит кожу. После такого типа средства на коже может остаться слегка липкий слой – если такое произошло, умойтесь обыкновенной водой после использования мицеллярной воды. Для девушек, не имеющих проблем с кожей, подойдет самая простая мицеллярка без добавок. Единственный ее недостаток – скорее всего ее придется смывать водой. Если этот пункт имеет для вас значение, внимательно читайте информацию на упаковке перед покупкой.
Отзыв о мицеллярной воде фирмы Eveline с алоэ.
С макияжем вода справляется просто прекрасно – легко и быстро, однако есть существенный минус. Обычно я прикладываю смоченный ватный диск к закрытому глазу и держу примерно 20-30 секунд, а потом без проблем, без трений и растягиваний кожи снимаю макияж с век. С этой так не получится, потому что с первых секунд она начинает щипать и терпеть это нет сил. Так же и с губами. Если удалять ею помаду и случайно попасть на слизистую рта или облизнуть губы, то сразу почувствуете неприятную горечь.
Отзыв о мицеллярной воде Garnier 3 в 1.
Сейчас у меня на исходе третья бутылка мицеллярной воды именно в розовой бутылке. Я была абсолютно довольна ею, пока однажды не заметила, что моя кожа стала иссушаться, а мимические морщинки усугубляться. Особенно это было заметно под глазами. Однажды мне это надоело и я решила временно отказаться от использования декоративной косметики, а как следствие и от мицеллярной воды. И уже очень скоро все вышеуказанные признаки ушли, кожа перестала покрываться мелкой сеточкой морщинок. Постепенно я вновь возвратилась к использованию консилера и пудры, но смываю их теперь только мягким гелем для умывания. И проблема, к счастью, не вернулась.
Отзыв о мицеллярной воде Чистая линия 3 в 1, 5 экстрактов и масел.
Слышала, что любые мицеллярные воды надо после применения смывать, но я этого не делаю. Каких-то негативных последствий от этого не вижу. А пользуюсь ими я уже много лет. Результат: очищенная кожа, не сильно натертая при этом. Никаких нежелательных реакций тоже после нее нет. Не жжет, не щиплет, не краснеют глаза. Пленок не оставляет. Косметику смывает легко.
Отзыв о мицеллярной воде NIVEA Дыхание кожи.
Косметика данным средством смывается не слишком быстро, нужно потереть кожу или глаза. Стойкую косметику эта мицеллярная вода смывает, но нужно попотеть. Производитель говорит о том, что средство не требует смывания, но я всегда умываюсь с пенкой после этого этапа. Данная мицеллярка жжет мои глаза, оставить ее на них я не могу. Да и вообще, никогда так не делаю. Глаза у меня чувствительные, поэтому эта мицеллярка для меня не сильно комфортна. Мицеллярная вода немного подсушивает мою кожу, особенно, в районе щек, но так как сразу после умывания я наношу уходовую косметику, этот момент нейтрализуется. В целом, средство для меня не самое хорошее. Минусы, все-таки, существенны.
Отзыв о мицеллярной воде Dr.Jart+
Впечатления от использования неоднозначные. Состав пенится, а значит его следует с кожи смывать. С другой стороны, в составе витамины, экстракты и различные новые компоненты для защиты кожи от окружающей среды – смывать сразу их не хочется.
Вроде бы мы умылись, смыли косметику, а вода Dr.Jart+ уже восстанавливает баланс кожи. До применения на коже чувствую стянутось после умывания. После – самые комфортные ощущения. Если бы не высокая цена, пользовалась бы исключительно этой мицелляркой.