Многие пациенты планируют пластическую операцию на период отпуска, чтобы реабилитация проходила в комфортных условиях и не было необходимости пропускать рабочие будни. Но чтобы отпуск не прошел даром, почему бы не совместить приятное с полезным и не отправиться на реабилитацию к морю? А можно ли? Какие операции нельзя делать перед отпуском поинтересовались у эксперта.

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Тигран Алексанян — пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и пластической хирургии.

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Маммопластика

Конечно, продемонстрировать красивые формы в зоне декольте в новом купальнике, хочется как можно быстрее, однако не стоит спешить. Увеличение груди, подтяжка и редукционная маммопластика требуют длительного периода восстановления и некоторых ограничений. Первые несколько дней нельзя поднимать руки вверх и носить тяжести, чтобы не напрягать грудные мышцы, некоторое время придется обойтись без личного авто, спорта и половой жизни, также под запретом сон на боку и животе.

Категорически противопоказана сауна, баня, солярий и воздействие прямых солнечных лучей: резкий перепад температур и любое термическое воздействие могут негативно повлиять на качество швов и процесс образования рубцов. От купания в море и бассейне также следует воздержаться, вода — благоприятная среда для распространения инфекций, а соленая морская вода способствует размоканию швов, что, конечно, негативно повлияет на эстетичность результата. При благоприятном течении реабилитации пластический хирург может разрешить купаться в море уже через 8–12 недель, а вот солнечные ванны придется отложить на 6–12 месяцев.

Абдоминопластика

Коррекция зоны живота — одна из самых сложных операций в пластической хирургии, так как в процессе иссекаются лишние жировые ткани, кожа подтягивается, прорисовывается контур данной области, при этом важно не задеть внутренние жизненно важные органы и сохранить их естественное положение. Реабилитация проходит сложно и длительно. Несколько недель пациента сопровождают болезненные ощущения, синяки и отеки, в области живота может пропасть чувствительность. Спустя месяц боль проходит, но о заживлении послеоперационных ран говорить очень рано и любое резкое движение или перенапряжение может быть чревато расхождением швов.

Для полного восстановления организма и образования устойчивых рубцов на месте швов необходимо несколько месяцев. Конечно, на это время лучше оградить себя от активного отдыха, вредного ультрафиолетового излучения, резких перепадов температур и соленой морской воды, которая имеет свойство «разъедать» швы. В целом, восстановление каждого пациента после абдоминопластики очень индивидуальный процесс, поэтому перед тем, как отправиться в отпуск, рекомендовано получить разрешение у своего пластического хирурга.

Блефаропластика

Несмотря на то, что операция по коррекции век считается одной из самых несложных и быстрых в хирургической практике, а период восстановления после блефаропластики занимает всего пару недель, отпуск на пляже в период реабилитации может быть чреват неприятными последствиями.