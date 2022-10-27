Какие операции девушки чаще всего делают перед свадьбой

Многие девушки перед свадьбой делают различные процедуры и операции, рассказал ведущий пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Одним из самых популярных пожеланий, с которым невесты приходят в клинику, является коррекция носа. Врач предупредил, что делать ринопластику следует задолго до свадьбы, так как восстановление может затянуться, передает «Газета.Ru».

«Также возможно выполнить броулифт, или височный лифтинг. Если провести данные процедуры в течение месяца, они дадут достаточно хороший эффект и девушка на свадьбе будет выглядеть более свежо. Кто-то накануне свадьбы обращается за липосакцией», — заявил Гогиберидзе.