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2 часа назад

Пластический хирург Гогиберидзе сообщил, на какие операции девушки чаще всего идут перед свадьбой

Слово и Дело

Многие девушки перед свадьбой делают различные процедуры и операции, рассказал ведущий пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе.

Какие операции девушки чаще всего делают перед свадьбой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Одним из самых популярных пожеланий, с которым невесты приходят в клинику, является коррекция носа. Врач предупредил, что делать ринопластику следует задолго до свадьбы, так как восстановление может затянуться, передает «Газета.Ru».

«Также возможно выполнить броулифт, или височный лифтинг. Если провести данные процедуры в течение месяца, они дадут достаточно хороший эффект и девушка на свадьбе будет выглядеть более свежо. Кто-то накануне свадьбы обращается за липосакцией», — заявил Гогиберидзе.

Он посоветовал делать липосакцию хотя бы за два-три месяца до свадьбы. Иначе невесте придется ходить в компрессионном белье под платьем.

Красота,
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