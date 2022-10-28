Названы причины появления сосудистых сеточек на лице

Когда расположенные у поверхности кожи сосуды расширяются и лопаются, на ней проступают некрасивые видимые дефекты. Особенно неприятно, если они появляются на лице. Рассказываем, с чем это связано, а также как избавиться от проблемы.

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Проблема внутри

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Сосудистые сеточки и звездочки появляются на коже при куперозе. Это заболевание развивается из-за хрупкости капиллярных стенок и нарушения кровообращения. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

Чаще всего купероз проявляется именно в области лица: страдают крылья носа, лоб, подбородок, щеки. При этом видимые на коже сеточки являются лишь частью проблемы. Из-за повреждения сосудов кожный покров не получает полноценного питания. Поэтому кожа приобретает нездоровый цвет, теряет эластичность и становится дряблой.

Купероз нельзя назвать самостоятельной болезнью, это скорее симптом, который сопутствует основному заболеванию или нарушению какого-либо процесса в организме, — Ольга Антонова, дерматолог-онколог

Очень часто купероз появляется на начальной стадии развития хронической болезни кожи под названием розацеа. Кроме того, проступившие сеточки иногда сигнализируют о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия и атеросклероз.

Причиной их образования могут быть и проблемы с печенью, щитовидной или поджелудочной железой, болезни пищеварительного тракта (гастрит, дисбактериоз и так далее). Также наследственные аутоиммунные заболевания, например склеродермия (заболевание соединительной ткани), отметила врач.

Кроме этого, купероз способны провоцировать гормональные изменения в организме. Например, такое может произойти в подростковом возрасте или во время беременности.

Методы лечения

Поскольку купероз появляется из-за внутренних сбоев в организме, избавиться только от внешних косметических дефектов будет недостаточно, предупредила Антонова. Очень важно выявить и начать лечить недуг, который привел к расширению и повреждению сосудов. Поэтому следует посетить не только дерматолога, но и других специалистов.

Что касается непосредственно сосудистых сеточек и звездочек, то на ранних стадиях заболевания их можно убрать с помощью мазей и таблеток, которые назначит врач. Кроме того, скорее всего, он пропишет прием витаминов. Например, витамина С, который укрепит стенки сосудов и будет препятствовать дальнейшему рецидиву недуга, объяснила дерматолог.

В запущенных случаях сосудистые образования убирают аппаратными процедурами. Наиболее эффективная из них – лазеротерапия. Луч соприкасается с кожей, повреждает ее, нагревая гемоглобин, запаивает сосуд, и дефект сразу исчезает, — Ольга Антонова, дерматолог-онколог

Для человека лазеротерапия проходит безболезненно. Однако для удаления всех образований может понадобиться несколько сеансов: сначала убирают все большие элементы, а через некоторое время приступают к мелким.

"Довольно часто используют и фототерапию, при которой сосуды восстанавливают с помощью фотовспышек. Кроме этого, поврежденные капилляры можно удалить под действием электрического тока. Эта процедура называется электрокоагуляция, она также безболезненна для пациента. При этом повторить ее нужно в среднем от трех до пяти раз", – объяснила дерматолог.

Еще один метод удаления подобных дефектов – озонотерапия. Во время процедуры в просвет поврежденного сосуда вводится озонокислородная смесь, которая улучшает кровообращение и ускоряет восстановление тканей, добавила Антонова.

Убрать лишнее

Людям с куперозом важно соблюдать некоторые правила, чтобы симптомы болезни не обострились. В первую очередь следует отказаться от курения и алкоголя, посоветовала врач.

Также стоит придерживаться правильного питания: постараться исключить из рациона острое, копченое и соленое. Готовить еду лучше в основном на пару или запекать в духовке.

Обязательно надо соблюдать питьевой режим – полтора-два литра жидкости в день. Это может быть чистая вода, а также зеленый чай. При этом газированную воду стоит исключить. Она усиливает кислотность слизистой желудка, что приводит к рефлекторному расширению сосудов лица, — Ольга Антонова, дерматолог-онколог.

Другой важный пункт – правильный уход за кожей.

"Помните, что любые перепады температуры могут усугубить купероз. Поэтому умываться надо только теплой водой. Ни в коем случае не горячей и не холодной", – предупредила врач.