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1 час назад

Ванночки для локтей, которые спасут от сухости

Мира Маркина

В зимний период кожа локтей нередко страдает от сухости. Причины могут быть разные: от недостатка увлажнения до пищевой аллергии и эндокринных нарушений.

Ванночки для локтей, которые спасут от сухости
Фото: UnsplashUnsplash

Если вы обнаружили у себя данный симптом, обратитесь к врачу, чтобы установить точную причину сухости. А о том, как избавиться от внешних проявлений пересушенных локтей при помощи ванночек, читайте в материале "Рамблера".

Мыльная ванночка

Разведите в литре воды 50 граммов соды и 100 граммов соли, а затем добавьте в раствор немного детского мыла. Опустите в ванночку локти и держите их там в течение 20-25 минут. Затем аккуратно потрите локти пемзой, насухо вытрите полотенцем и нанесите увлажняющий крем. Возьмите за правило проводить данную процедуру два раза в неделю.

Ванночка с нашатырным спиртом

Разведите в литре теплой воды чайную ложку нашатырного спирта и чайную ложку жидкого мыла. Подержите локти в ванночке 25 минут. Эта процедура отбелит и увлажнит локти.

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Картофельная ванночка

В данном случае вам пригодится вода, оставшаяся после варки картофеля. Окуните в такую ванночку локти на 15-20 минут, и эффект вас приятно удивит.

Еще один способ использования картофеля – компрессы. Потрите на терке сырую картошку, намажьте получившуюся кашицу на локте, обмотайте бинтом и держите компресс в течение часа. Он не только избавит от сухости, но и поможет осветлить локти.

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