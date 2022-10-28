7 способов выглядеть дороже за небольшие деньги

Ухоженность далеко не всегда требует серьезных вложений, как и элегантность.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, в современном мире, чтобы выглядеть «с иголочки» нужно потратить внушительную сумму. Но стилисты считают, что всего пара штрихов поможет создать новый, дорогой образ без ущерба для семейного бюджета.

Видео дня

Выбирайте благородные оттенки одежды

Бежевый, серый, коричневый цвета позволяют казаться элегантнее, а еще они отлично скрывают недостатки ткани и пошива. При этом неоновые тона, которые становятся все популярнее, наоборот подчеркнут все изъяны наряды. Если кажется, что гардероб в приглушенных цветах может выглядеть скучным, обратите внимание на пастельные оттенки: нежно-голубой, пудрово-розовый, хаки.

Избегайте броской фурнитуры

Пайетки, блестящие застежки, крупные пряжки ремней сделают наряд визуально более простым и дешевым. Если очень хочется добавить немного блеска, остановитесь на аксессуарах с матовой фурнитурой, в которой блеск металла словно немного приглушен.

Откажитесь от дешевой бижутерии

Да, аксессуары могут дополнить и разнообразить любой образ, но дешевое колье и серьги не сделают вас элегантнее. Пусть в ювелирном гардеробе их заменит серебро или качественные позолоченные изделия. Их не должно быть много. Базовые аксессуары на все случаи жизни — цепочка с кулоном, тонкий и массивный браслеты, серьги пуссеты и любимое кольцо.

Не забывайте о бьюти-рутине

Конечно, не все процедуры для лица можно сделать дома: уколы ботокса самой себе точно не поставишь. Но, разобравшись с типом кожи, можно составить базовый уход. Главное, чтобы он был регулярным. Сделайте бьюти-рутину ритуалом: пусть каждое утро начинается с легкого массажа лица, не забывайте про сыворотку и SPF, а вечером уделите несколько минут качественному очищению кожи, лучше двухэтапному — гидрофильное масло растворит макияж, а пенка или гель для умывания помогут избавиться от грязи в порах. Сияющая, здоровая кожа позволит выглядеть ухоженнее и моложе.

Больше активности

Абонемент в спортивный зал стоит десятки тысяч рублей, но поддерживать подтянутую фигуру можно и дома: найдите полчаса дважды или трижды в неделю, включите видео с тренировкой и уделите это время своему телу. Пусть активность доставляет удовольствие: выбирайте спорт, который вам нравится, — танцы, пилатес, йогу, активные кардио занятия. Купите небольшие гантели или утяжелители, они сделают тренировку еще эффективнее.

Соберите оптимальную косметичку

В може естественность, а значит, вам не понадобится огромная палетка теней из двадцати оттенков, потратьтесь на качественный консилер, чтобы скрывать круги под глазами, черный карандаш для межресничной линии, кремовые румяна универсального оттенка и тинт для губ. Этих продуктов достаточно, чтобы выглядеть ухоженно, но натурально.

Выберите парфюм