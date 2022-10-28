Перечислены тренды осеннего макияжа-2022

Как подобрать оттенки мейк-апа к цветотипу, чтобы выглядеть сногсшибательно? Рассказывают эксперты.

Фото: Inc-News Inc-News

Для кого-то осень — яркая и красивая пора, а кто-то в это время года наоборот ощущает медленное приглушение красок. Вне зависимости от отношения к осени, в этот период хочется выглядеть модно и привлекательно. Специально для читательниц INC-News эксперты перечислили осенние тренды, связанные с макияжем.

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Внимание к деталям

Визажист сети магазинов "Улыбка радуги" Татьяна Полканова отметила, что для этой осени актуален яркий акцент на губах.

"Осенью на первый план выходят глубокие, насыщенные оттенки помад. В этом году на подиумы «ворвались» классический красный, алый, морковный, бордовый, винный, баклажан, темно-фиолетовый. Но стоит помнить, что при выборе активного цвета помады ваш тон кожи должен быть идеальным или близок к этому. В противном случае макияж может выглядеть не аккуратным", — предостерегает Татьяна.

Высказалась она и о сочетании цвета помады с оттенком кожи:

"Для кожи холодного оттенка — помаду с холодным розоватым подтоном, ягодная гамма, сливовый, гранатовый, винный. Для кожи теплого оттенка — помады с медным, рыжим или золотистым подтоном, кирпичный, морковный, шоколадный. Для кожи нейтрального тона — попробуйте любые оттенки, которые сочетаются с цветом волос. Обязательно используйте карандаш для губ перед нанесением яркой помады. Он очерчивает конур, создает дополнительный объем и фиксирует помаду".

Разделяет эту точку зрения и Маргарита Рубцова — бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live.

"Для акцента на губах лучше всего подойдет фиолетовая помада или теплые оттенки красного", — говорит она, уточняя, что яркая помада удачно завершит макияж со стрелками (они могут быть не только чёрными, допустимы любые цвета).

Но стоит помнить, что выделено с помощью макияже должно быть что-то одно — либо губы, либо глаза — яркость хороша, но с нею лучше не перебарщивать.

Но трендом этой осени Маргарита Рубцова всё же назвала натуральный оттенок губ — достаточно будет нанести гигиеническую помаду или прозрачный блеск.

Правило натуральности относится и к коже лица — она, по словам эксперта, "должна быть чистой, ухоженной и сияющей. Не стоит перегружать ее обилием средств. К легкому тону можно добавить румяна натуральных оттенков, чтобы придать лицу свежести. В макияже глаз остаются актуальными пастельные тона, подчеркивающие цвет глаз".

Тени

Мода (в том числе, на мейк-ап) циклична. Татьяна Полканова рассказывает о возвращении некоторых трендов из прошлого:

"Тени с металлическим блеском еще несколько сезонов назад стойко вошли в повседневные образы. Этой осенью тренд сохранится. Выбираем продукты с мелкодисперсными частичками- пигменты, спарклы, но удобнее всего дома использовать кремовые тени. Наносим их на базу для теней на предварительно подготовленное подвижное веко. Это обеспечит аккуратное покрытие и позволит избежать «сползания» и западания продукта в складки в процессе носки. Металлик можно носить как «соло», так и добавить им пару бликов в ваш повседневный макияж. Например, его можно использовать в качестве акцента в виде линии, дублирующей основную стрелку. Либо можно продублировать линию только на внутреннем и/или внешнем уголке глаза".

Любительницы лайнеров и подводок могут позволить себе небольшие вольности — использовать синий, изумрудный, фиолетовый цвет.

Кареглазым дамам рекомендуют обратить внимание и на коричневый. А ещё можно выполнить весь макияж в одном оттенке:

"Ваши тени, помада, румяна и бронзер должны быть близкими по оттенку. Подберите лайнер под цвет ваших теней, так вы сочетаете сразу два тренда осени. Если каких-то продуктов нет под рукой, используйте одно средство для разных зон. Например, помада легко заменит румяна и даже кремовые тени. А сухие румяна могут стать полноценными тенями. Используйте светлые матовые оттенки для дневного макияжа (персиковые, розовые, бежевые), а для вечернего варианта выберите более активный шоколадный, бордовый или терракотовый", — советует эксперт.

Маргарита Рубцова рекомендует присмотреться к пастельным тонам средств для макияжа глаз:

"Для зеленых глаз подойдут молочные, кофейные, золотые и бронзовые оттенки. Голубоглазым стоит присмотреться к светло-коричневым и легким розовым тона, которые подсветят выразительность взгляда. Для серых глаз лучше выбрать серо-голубую гамму, а для карих – остановиться на бежевых, коричневых цветах и темно-зеленых цветах, дополняя их черным карандашом.Брюнеткам и шатенкам подходят коричневая палитра, более насыщенная, если глаза темные, и приглушенная, если они светлых оттенков. Для блондинок актуальны почти все спокойные тона, от светло-коричневого и серого до нежно-розового и голубого. Девушкам с рыжими волосами лучше отдавать предпочтение теплым цветам, в особенности абрикосовому, серому и коричневому".