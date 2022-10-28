Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
49 минут назад

Невеста показала на видео ставший причиной ее слез свадебный маникюр

Lenta.ru

Блогерша Хлоя Клейтон показала на видео ставший причиной ее слез испорченный свадебный маникюр. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Невеста показала на видео ставший причиной ее слез свадебный маникюр
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала несколько снимков с аккуратными удлиненными ногтями белого и розового оттенков, которые были равномерно украшены мелкими блестками. Юзерша пояснила, что данные фото она показала мастеру в качестве образца желаемого дизайна. Затем инфлюэнсерша показала результат работы специалиста. Ее ногти были коротко обрезаны и оформлены крупными и неоднородными блестящими частицами.

«Вспоминаю сделанный к свадьбе маникюр. Он был такой плохой, что я расплакалась. Это было совсем не то, что я просила. Я не шучу. Вот что я имею в виду», — прокомментировала она запечатленный результат работы мастера.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом elliebethrae три года боялась парикмахеров из-за испорченной за неделю до свадьбы прически.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители