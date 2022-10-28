Невеста показала на видео ставший причиной ее слез свадебный маникюр

Блогерша Хлоя Клейтон показала на видео ставший причиной ее слез испорченный свадебный маникюр. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала несколько снимков с аккуратными удлиненными ногтями белого и розового оттенков, которые были равномерно украшены мелкими блестками. Юзерша пояснила, что данные фото она показала мастеру в качестве образца желаемого дизайна. Затем инфлюэнсерша показала результат работы специалиста. Ее ногти были коротко обрезаны и оформлены крупными и неоднородными блестящими частицами.

«Вспоминаю сделанный к свадьбе маникюр. Он был такой плохой, что я расплакалась. Это было совсем не то, что я просила. Я не шучу. Вот что я имею в виду», — прокомментировала она запечатленный результат работы мастера.