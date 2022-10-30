Что известно о победительнице конкурса «Краса России»

На днях корону победительницы в престижном конкурсе красоты «Краса России» получила 19-летняя Дарья Луконькина. Девушка, родом из Нижнего Новгорода, поразила жюри в первую очередь своей натуральной красотой, талантами и безупречной фигурой. Дарья — 19-летняя ослепительная блондинка без капли тюнинга.

Фото: New Magazine New Magazine

О Даше известно немного. Кто стоит за красавицей и есть ли у нее личная жизнь — пока не ясно. Девушка — студентка, учится на факультете управления и социально-технических сервисов в Нижегородском педуниверситете им. К.Минина. С детства занимается танцами, любит плавание, сейчас выступает в группе поддержки нижегородского ХК «Торпедо». Кроме того, девушка работает моделью, а также занимается организацией детских праздников и сама работает аниматором. Ранее она выиграла конкурс «Мисс Нижний Новгород». Теперь как победительнице предстоит отправиться на конкурс красоты в Филиппины.

В соцсетях у модели немного подписчиков. Всего чуть больше тысячи. Дарья в основном делится собственными фотографиями. Селфи, снимок с букетом, портрет на фоне живописного пейзажа — словом, никаких провокаций. Все чинно, благородно. Пользователи сети уже отметили, что на в конкурсе красоты победила на удивление натуральная девушка. У Дарьи нет накаченных пухлых губ, она не стесняется юношеских прыщиков на лбу. Выглядит естественно и натурально.

«Не испортила себя гилауронкой и ботокасами», — пишут ее подписчики. На порталах Нижнего Новгорода местные высказываются о Луконькиной исключительно положительно, отмечая, что она не только красива, но и «хороший человек».