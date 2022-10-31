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3 часа назад

Модель с большой грудью подверглась критике в сети за выход в свет в кроп-топе

Lenta.ruиещё 1

Канадская плюс-сайз-модель подверглась критике в сети за публикацию видео в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован в TikTok.

Модель с большой грудью подверглась критике за выход в кроп-топе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Торонто Оливия регулярно размещает видео, на которых демонстрирует наряды для выхода в свет. В одном из последних роликов она позировала перед камерой в коротких шортах и кроп-топе, который демонстрировал ее большую грудь.

По словам манекенщицы, она часто сталкивается с негативными комментариями подписчиков по поводу ее внешнего вида. Особенно часто пользователи сети ругают ее за появление на публике в одежде с декольте, которое оголяет ее объемный бюст.

Вопреки хейту юзеров канадка продолжает показывать фанатам свою фигуру. «Ты красотка», «Я восхищаюсь твоей уверенностью в себе», «Просто супер», «Ты лучшая», — высказались поклонники под одной из последних публикаций Оливии.

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