Модель с большой грудью подверглась критике за выход в кроп-топе

Канадская плюс-сайз-модель подверглась критике в сети за публикацию видео в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован в TikTok.
Жительница Торонто Оливия регулярно размещает видео, на которых демонстрирует наряды для выхода в свет. В одном из последних роликов она позировала перед камерой в коротких шортах и кроп-топе, который демонстрировал ее большую грудь.
По словам манекенщицы, она часто сталкивается с негативными комментариями подписчиков по поводу ее внешнего вида. Особенно часто пользователи сети ругают ее за появление на публике в одежде с декольте, которое оголяет ее объемный бюст.
Вопреки хейту юзеров канадка продолжает показывать фанатам свою фигуру. «Ты красотка», «Я восхищаюсь твоей уверенностью в себе», «Просто супер», «Ты лучшая», — высказались поклонники под одной из последних публикаций Оливии.