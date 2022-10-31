Модель с большой грудью подверглась критике за выход в кроп-топе

Канадская плюс-сайз-модель подверглась критике в сети за публикацию видео в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жительница Торонто Оливия регулярно размещает видео, на которых демонстрирует наряды для выхода в свет. В одном из последних роликов она позировала перед камерой в коротких шортах и кроп-топе, который демонстрировал ее большую грудь.

По словам манекенщицы, она часто сталкивается с негативными комментариями подписчиков по поводу ее внешнего вида. Особенно часто пользователи сети ругают ее за появление на публике в одежде с декольте, которое оголяет ее объемный бюст.