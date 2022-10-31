Коллаген для красоты и здоровья: разбираемся в нюансах

Всем нам хочется, чтобы биологический возраст отставал от «паспортного». Однако в последние годы стало очевидно, что использование только уходовой косметики не справляется с решением этой задачи. Важны и образ жизни, и пищевые предпочтения и, конечно, приём дополнительных нутриентов для поддержания красоты изнутри, в число которых вошёл и коллаген.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О том, что представляет собой это вещество, с какой целью применяется и как правильно выбрать комплекс с коллагеном, рассказала Наталья Голушко, врач-диетолог, к.м.н.

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Как поделилась эксперт, коллаген в составе специализированных продуктов и БАД, действительно, прочно вошёл в группу нутриентов для поддержания красоты и молодости – наряду с «витамины красоты» (А, Е, С), минералами (железо, цинк, кальций, магний), антиоксидантами, омега 3 и другими.

Что представляет собой коллаген?

Коллаген – это основной структурный белок нашего тела, который составляет 30% от всех белков организма. Он представляет собой закрученную спираль из трёх цепей, в которых преобладают три аминокислоты: глицин, лизин и пролин. Из молекул коллагена формируются фибриллы и волокна, которые образуют прочную сеть, обеспечивающую эластичность и прочность суставного хряща, стенок сосудов, кожи.

С возрастом синтез коллагена уменьшается, что приводит к увяданию, снижению тургора кожи. В результате повреждения свободными радикалами молекулы коллагена со временем сшиваются между собой, поэтому кожа лица, шеи и подбородка теряет эластичность и формируются морщинки. В связи с этим продукты с коллагеном и вошли в категорию «анти-эйдж».

Не только для красоты

Однако коллаген важен не только для внешнего вида и состояния кожи, но и для здоровья суставов. Работа «на ногах», интенсивные тренировки, травмы, дискомфорт в спине, шее или коленях – в таких случаях суставы нуждаются в повышенном внимании.

Коллаген помогает обеспечивать высокий уровень прочности структур костно-хрящевой системы, повышает упругость хряща, то есть его амортизационный эффект за счёт улучшения структуры. А значит – повышает устойчивость хряща к перегрузкам, переохлаждению и возрастным изменениям.

Включение в рацион продуктов с коллагеном помогает в обеспечении прочности не только хрящей, но и скелета: этот нутриент играет роль в укреплении костной матрицы, снижает травматизм, ломкость костей. В осенне-зимний период с минусовыми температурами риск падений и переломов возрастает, поэтому сейчас особенно актуальна такая защита.

Растительный, животный и морской коллаген – в чём разница?

В продуктах и БАД коллаген может быть трёх разновидностей: животный, морской и, так называемый, «растительный». Однако важно помнить, что коллаген – это белок животного происхождения, а то, что называют «растительным коллагеном», представляет собой гидролизированный растительный белок, например, пшеницы, обладающий свойствами растворимого коллагена. Однако при этом есть принципиальная разница в составе аминокислот, поэтому и действие на организм будет иным.

Животный и морской коллаген имеют разное происхождение, способы производства и структуру, поэтому «работают» в организме по-разному. При этом, они отлично сочетаются.

Животный гидролизованный коллаген – это коллаген животного происхождения (чаще – говяжьего), где молекулы белка-коллагена были расщеплены на мелкие фрагменты – пептиды и аминокислоты. Такое расщепление повышает усвоение коллагена нашим организмом. Этот коллаген является строительным материалом для обновления тканей суставов, сосудов и кожи.

Неденатурированный морской коллаген – это особенный вид природного коллагена с сохранённой нативной структурой в виде тройной спирали. Он регулирует процесс восстановления хряща, сосудов и кожи. «Идеальным сырьём для морского коллагена служат ткани дикого глубоководного кальмара. Это 100 % натуральный продукт, который состоит из коллагена I, II, III типа. Эта структура максимальна приближена к человеческому коллагену. Благодаря устойчивой структуре молекулы, морской коллаген не разрушается под воздействием пищеварительных ферментов и достигает кишечника в неизменном виде», – отмечает Наталья Голушко.