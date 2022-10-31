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22 минуты назад

Косметолог рассказала, когда необходимо сделать пилинг

Вечерняя Москва

Есть несколько причин для срочного похода на пилинг, в частности косметическую процедуру необходимо сделать, если человек мало бывает на свежем воздухе. Об этом рассказала врач-косметолог Марина Рябус.

Косметолог рассказала, когда необходимо сделать пилинг
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Процедуру необходимо сделать, чтобы запустить процессы обновления и обеспечить приток кислорода.

Кроме того, пилинг необходим, если есть проблемы с кожей. Например, расширенные поры или жирный блеск.

Также пилинг будет полезен при наличии пигментных пятен, передает Life.ru.

Косметолог добавила, что прибегнуть к процедуре нужно в случае, если пилинга давно не было. По ее словам, с возрастом обменные процессы на коже замедляются.

Красота,
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