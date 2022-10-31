Косметолог рассказала о вредных для молодой кожи процедурах

Сегодня многие девушки в погоне за сохранением молодости прибегают к сложным процедурам и "агрессивным" средствам для кожи. Тем не менее многие из них могут быть вредны для молодых, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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Как рассказала косметолог и пластический хирург Надежда Петраш, в бытовом смысле молодым может считаться человек младше 30 лет, однако первые значительные возрастные изменения в коже происходят после 25 лет. В этом возрасте уже можно использовать гиалуроновую кислоту и низкоконцентрированные пилинги. К ботулинотерапии можно обращаться и в более раннем возрасте, но при наличии соответствующих показаний.

С осторожностью стоит подходить к лифтинговым процедурам. Обычно их начинают после 30 лет, однако молодые девушки могут прибегать к ним для устранения анатомических дефектов. Проблема заключается в том, что, например, при нитевом лифтинге могут потребоваться регулярные коррекции с хирургическим вмешательством. Это повышает риски травмирования кожи. Противопоказан в молодом возрасте и SMAS-лифтинг.

Также Петраш не рекомендует молодым девушкам контурную пластику, коррекцию губ филлерами, лазерную шлифовку кожи. Все эти процедуры по возможности следует отодвинуть на более взрослый возраст. То же касается и различных пластических операций: например увеличение груди требует замены имплантов каждые 10 лет, при этом каждая последующая операция обычно травматичнее предыдущей.