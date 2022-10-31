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2 часа назад

Поталь, спелая хурма и розовый: 5 трендов маникюра на позднюю осень

WMJ.ru

Что носить на ногтях в ноябре, чтобы не загрустить и не впасть в зимнюю спячку? Больше роскошного сияния, объемных эффектов и насыщенных красок!

Поталь, спелая хурма и розовый: 5 трендов маникюра на позднюю осень
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Маникюр с поталью

Поталь — нейл-тренд №1! Это частички супертонкой фольги, один в один похожие на драгоценное сусальное золото. В декоре ногтей поталь смотрится в хорошем смысле дорого, словно украшение от знаменитого ювелирного дома. Особенно красивы золотые сияющие осколки в полупрозрачной основе. Если бы богини Гера и Афина жили в наше время, их маникюр выглядел бы так!

Нежный светоотражающий маникюр

Тысячи светоотражающих частичек в сочетании с воздушными персиковыми, розовыми и бежевыми оттенками добавят света в хмурые ноябрьские дни! Ногти нежно мерцают днем и начинают искриться, как бриллианты, при вечернем освещении. Такой маникюр универсален — подойдет и для офиса, и для свидания, и для вечеринки.

Космический «кошачий глаз»

Хочется чего-то необычного и волшебного? Обратите внимание на гель-лаки с металлизированными голографическими переливами. Глубина, в которую можно всматриваться часами.

Маникюр в красках природы

Броские неоновые ногти осенью неактуальны, но это не значит, что ноябрьский маникюр не может быть красочным. Примерьте естественные оттенки, созданные природой. Ногти цвета спелой хурмы, зеленых яблок или кожицы цуккини смотрятся гармонично и поднимают настроение.

Розовый маникюр

Самый девчачий цвет вне моды и трендов! Розовые ногти — любимая и вечная классика, но розовая палитра очень разнообразна. Интересная замена сдержанному нюду и гламурному цвету Барби — кокетливый розово-свекольный оттенок.

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