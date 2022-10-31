Чем отличается подтяжка лица у женщин и мужчин?

С каждым годом мужчины все чаще обращаются к услугам пластических хирургов, но проведение операции, направленной на подтяжку лица, у мужчин и женщин отличается. А чем именно, расскажет пластический хирург Александр Вдовин.

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Александр Вдовин, пластический хирург

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Мужчины реже прибегают к фейслифтингу, чем женщины. Они гораздо чаще обращаются за такими операциями как блефаропластика (коррекция верхнего и нижнего века), ринопластика, коррекция контуров лица (например, области подбородка, скуловой зоны) при помощи филеров или препаратов стимуляторов коллагена. При этом популярность пластической хирургии растет каждый день, поэтому мужчины становятся все более частыми гостями пластическими хирургов и обращаются в том числе и за подтяжкой лица.

Как правило, мужчины редко пытаются улучшить или изменить внешность с помощью пластики. Они достаточно рационально смотрят не только на свои природные данные, но и на возраст. Их больше интересует польза, которую может принести операция — в первую очередь, это улучшение внешнего вида, которое, безусловно, сулит больше возможностей в плане бизнеса, интересных связей. То есть для мужчин фейслифтинг — это прежде всего имиджевая история: они хотят производить хорошее впечатление на партнеров по бизнесу, выглядеть моложе, более привлекательно.

Главные проблемы, с которыми сталкиваются представители сильной половины человечества, это наличие выраженных носогубных складок, скуловые мешки, брыли, появление второго подбородка, нечеткий контур лица и обвисание кожи.

Несмотря на то, что анатомия мужского и женского лица отличается, у мужчин более плотная кожа, более выраженные, чем у дам, костные структуры в нижней трети лица, тем не менее они также сталкиваются с птозом и возрастными изменениями, хотя к ним они действительно приходят позже, чем к женщинам. Главной задачей хирурга, когда к нему обращается за подтяжкой мужчина, является максимальное сохранение черт лица и мужественности, реконструкция овала лица, выделение четкого подбородка, омоложение шеи. Как правило, мужчин меньше волнует верхняя треть лица даже в том случае, если в области лба уже сформировались продольные морщины. Им гораздо важнее восстановить овал лица и сделать подбородок снова волевым.

Если говорить о проведении оперативного вмешательства, то и разрезы у мужчин располагаются в иных зонах: например, разрез делается перед козелком, а не за ним, как у женщин. При височном лифтинге разрез делается по линии роста волос, а не за височной линией роста волос как у представительниц прекрасного пола.

Все эти моменты обусловлены прежде всего тем, что у мужчин присутствует растительность на лице, и очень важно это момент учитывать. Более того, хирурги часто просят мужчин приходить на предоперационный осмотр небритыми, чтобы более правильно спланировать последующее вмешательство.