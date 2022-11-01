Положительный эффект от лазерной эпиляции

Лазерная косметическая эпиляция проводится с целью удаления волос на теле человека.

Фото: Первоисточник Первоисточник

Способ является полностью безопасным и высокоэффективным, после него клиент получает гарантировано положительный результат.

Видео дня

Суть процедуры

Обозначенная технология избирательного действия разработана несколько десятков лет назад, ее суть заключается в воздействии на особый пигмент под названием меланин. Такое вещество впитывает свет, исходящий от лазерного луча. В ходе наступления термической реакции волосок нагревается до очень высоких температурных значений, наступает гибель фолликула.

Термическое действие осуществляется предельно быстро, волос перестает питаться, постепенно отмирает и выпадает естественным образом, что происходит примерно через 14 дней после косметической манипуляции. Следует понимать, что лазерная эпиляция цена которой доступна для многих клиентов, предупреждает появление растительности в будущем. Кожа остается привлекательной и гладкой.

Из положительных моментов:

Получение гарантированного результата, если полностью пройден рекомендованный специалистом курс. Рекомендуется 1-2 раза в течение года в будущем проходить дополнительную обработку проблемных зон. Полная безопасность, при эпиляции лазер оказывает действие лишь на волос с его корнем, кожа при этом не затрагивается. Это важный момент, ведь в других случаях возможно повреждение эпидермиса (если говорить о применении воска, бритвы и пр.). Удаление растительности на теле лазерным лучом доступно по цене. Тем более если учесть, что после полного курса к такой эпиляции больше не придется возвращаться, наслаждаясь результатом долгие годы. Одновременно с тем на шуаринг с бритьем, депиляцию придется постоянно тратиться. Отсутствие болевых ощущений, дискомфорта. Но здесь следует остановиться детальнее на применяемом аппарате. Так, в современных моделях предусмотрены системы для охлаждения обрабатываемых участков.

Из особенностей отмечено, что для получения гладкой и ровной кожи одной процедуры крайне мало. Ожидаемый результат получится только по прохождению 6-12 манипуляций. Высокая эффективность отмечена на темных и черных волосах, светлая или седая растительность проявляет некоторую стойкость к лазеру.