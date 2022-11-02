Женщина сбросила 19 килограммов за семь месяцев и поделилась секретом похудения

32-летняя Нур Килинсер смогла сбросить 19 килограммов и снова обрела счастье после тяжелой потери. Своим секретом похудения женщина поделилась с Daily Express.

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Килинсер всегда была недовольна своим телом и еще с подросткового возраста практиковала различные диеты. «Я всегда хотела быть стройной, чтобы быть довольной собой. Я записывалась в спортзал, но почти не ходила. Я сидела на диете, потом срывалась, а потом жалела себя», — вспоминает она. Несколько лет назад в жизни Килинсер наступил переломный момент — она потеряла бабушку и мать. Из-за смерти близких людей у женщины началась депрессия. Однако в тот момент Килинсер поняла, что сможет выйти из тяжелого морального состояния, если возьмет контроль над своим телом.

Весившая 70 килограммов женщина нашла тренера и начала регулярно ходить в спортзал. Помимо этого, она ежедневно проходила не менее десяти тысяч шагов. Килинсер следила за потребляемыми калориями и ела продукты с высоким содержанием белка, чтобы поддерживать мышечную массу. Всего за семь месяцев ей удалось похудеть до 51 килограмма. Женщина отметила, что для нее было не так важно сбросить вес, как изменить свое мышление от «желания быть худой к желанию быть сильной».

Килинсер утверждает, что последовательность — это секрет долгосрочного успеха. «И второй совет — обратитесь за помощью, будь то психолог или персональный тренер. Ведь они не просто так являются экспертами», — говорит она. Женщина добавила, что гордится своими усилиями и теперь чувствует себя по-настоящему счастливой.