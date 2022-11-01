Опасны ли долговременные покрытия для ногтей

Многие посетительницы маникюрных салонов отдают предпочтению гель-лаку, поскольку он в отличие от обычного держится на ногтях несколько недель. Насколько безопасна эта процедура, aif.ru рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова.
По словам специалиста, гель-лаки и биогели защищают ноготь от обламывания, расслоения и неблагоприятного воздействия различных средств.
Сами покрытия не причиняют вреда, поскольку питание ногтевая пластина получает через корень, который находится под кожей, отмечает Жданова. Навредить может только неправильное и несвоевременное снятие покрытия и непрофессиональное нанесение гель-лака.
Ранее врач общей практики Михаил Петрик рассказал, о каких проблемах со здоровьем могут свидетельствовать белые точки на ногтях. По его словам, самыми распространенными причинами их появления являются травмы ногтей, аллергическая реакция и грибок.
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