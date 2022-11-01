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3 часа назад

Опасны ли долговременные покрытия для ногтей

Мир24

Многие посетительницы маникюрных салонов отдают предпочтению гель-лаку, поскольку он в отличие от обычного держится на ногтях несколько недель. Насколько безопасна эта процедура, aif.ru рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова.

Опасны ли долговременные покрытия для ногтей
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, гель-лаки и биогели защищают ноготь от обламывания, расслоения и неблагоприятного воздействия различных средств.

Сами покрытия не причиняют вреда, поскольку питание ногтевая пластина получает через корень, который находится под кожей, отмечает Жданова. Навредить может только неправильное и несвоевременное снятие покрытия и непрофессиональное нанесение гель-лака.

Ранее врач общей практики Михаил Петрик рассказал, о каких проблемах со здоровьем могут свидетельствовать белые точки на ногтях. По его словам, самыми распространенными причинами их появления являются травмы ногтей, аллергическая реакция и грибок.

Больше интересных фактов о медицине и здоровье можно узнать в новой телевикторине «Осторожно, вирус!» на телеканале «МИР». Ведущий программы Павел Дикан и приглашенный эксперт-врач делятся полезными знаниями, которые могут всем пригодиться в жизни.

Красота,Анастасия Жданова,Павел Дикан,
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