Как правильно ухаживать за кожей в зимнее время

В зимний период следует купировать раздражение кожи, ведь от холода она подвергается сильному негативному воздействию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на дерматолога, доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлию Галлямову.

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По ее словам, зимой кожа пересушивается куда больше, чем летом. Она порекомендовала умываться не водой, а специальными средствами по уходу. Специалист подчеркнула, что подобный совет особенно подойдет тем, у кого тонкая кожа и кто наносит макияж. Мицеллярная вода, считает дерматолог, поможет не раздражать кожу.

Эксперт отметила, что нельзя пренебрегать кремами для лица. Их следует наносить и днем, и вечером. Кроме того, необходимо использовать фотозащитный крем из-за яркого солнца и сильного снега, заверила Галлямова. Специалист считает, что если не ухаживать за кожей в этот период, потом можно столкнуться с разного рода эстетическими проблемами.

"Нарушается водно-липидная мантия, ее будет недостаточно, и кожа окажется подвержена воздействию аллергенов и токсинов. Например, те, кто не ухаживает за своей кожей (особенно кожей рук), весной приходят к дерматологу с аллергическими дерматитами на руках, экземами и так далее", – отметила Галлямова.