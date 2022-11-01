Почему стоит оставить идею «тюнинга» внешности

В чем секрет притягательности женщин и почему не стоит спешить ложиться под нож пластического хирурга, рассказала ведущая тренингов по саморазвитию Перукуа.

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Буквально четверть века назад пластика казалась уделом избранных, доступной возможностью лишь для известных личностей, звезд и женщин из высшего общества. Сегодня подобные операции настолько доступны в разных проявлениях, что приравниваются к стремлению ухаживать за собой и выглядеть отлично. Однако реальная красота не имеет отношения к повсеместному «тюнингу» внешности, который сейчас стремятся делать практически все. В чем ее отличие от искусственной картинки в модных журналах, рассказала Перукуа — ведущая тренингов по саморазвитию.

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Причины отрицания естественной красоты

Все очень просто: бьюти-индустрия основывается на эталонной картинке. Мы все рождаемся со своей изюминкой во внешности, далекой от навязанного СМИ идеала. Каждый день глянец, телевидение, социальные сети транслируют нам, что мы не безукоризненны, а значит — не успешны и не признаны. Глядя в зеркало, мы видим неидеальные пропорции, зачатки целлюлита, неровную кожу — пора принимать меры! Менять форму носа, губ, переделывать грудь, поправлять ягодицы. Список можно продолжать до бесконечности – липосакции, шлифовки, липофиллинг и так далее.

Процесс остановить невозможно, поскольку недовольство собой активно поддерживается насаждаемой нам нереальной картинкой, отретушированной старательным мастером. Даже те, кто активно совершенствовал себя с помощью гениальных врачей, в жизни выглядят не так, как на фото. В итоге мы считаем идеалом красоты «отфотошопленный» итог, а не реального человека.

Реальное влияние пластических операций на внешний вид

Несмотря на то, что пластика стала более доступной, разнообразной и способной решить практически любую задачу по изменению внешности, ее реальное влияние далеко от идеального:

Рубцы и даже небольшие шрамы создают дополнительную натяжку в области размещения, которая может негативно повлиять на некоторые процессы в организме и в итоге даже ухудшить внешность. Операция не дает гарантированный итог на всю жизнь. Скорее всего, ее нужно будет повторять, а любое хирургическое вмешательство неблагоприятно для организма в целом. Есть побочные эффекты — меньшая подвижность мимики, недостаточная чувствительность нервных окончаний и так далее.

Но есть ситуации, когда пластика безоговорочно полезна – при получении сильных травм, последствиях тяжелых заболевания. Либо если имеются врожденные дефекты. В этих случаях операции позволяют человеку избавиться от недостатков, мешающих полноценной жизни.

Причины, по которым пластика не даст вам реальной привлекательности

Когда полноценные, красивые женщины идут на пластику, чтобы приблизиться к идеалу, это мало когда приводит к желаемому результату, а именно — к невероятной привлекательности. Почему? Харизма и притягательность – скорее, ощущение женщины от самой себя, ее любовь и уверенность в собственной неотразимости. Попытка решить внутренние проблемы внешним вмешательством редко помогает. Зачастую люди отмечают, что дефект вроде бы устранили, а ощущения остались. Если изначально женщина была красивой и здоровой, но легла под нож с целью добиться стандартов и глянцевого идеала, это не избавит ее от имеющихся комплексов, зажатости, неуверенности. А возможные побочные эффекты от хирургической операции способны усугубить ситуацию.

Могут потерять чувствительность эрогенные зоны — и тем самым лишить глубины удовольствия от интима, что в итоге приведет и к снижению уровня женственности, сексуальности.

Секрет по-настоящему притягательной женщины