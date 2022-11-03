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2 часа назад

52-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в купальнике на пляже

Газета.Ruиещё 1

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в бикини во время отдыха на Мальдивах. Соответствующие снимки выложил ее приятель, модель Элтон Мэйсон, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

52-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в купальнике на пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованных фотографиях Наоми Кэмпбелл предстала в раздельном купальнике белого цвета, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок на завязках. По данным Daily Mail, супермодель выбрала для отдыха бикини Melissa Odabash стоимостью £108 (7526 руб.).

Газета.Ru

Помимо купальника, Наоми Кэмпбелл надела на пляж солнцезащитные очки и украшения — золотой чокер, подвески на цепочках и браслеты.

Вопреки возрасту, Наоми Кэмпбелл продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей. «Черная пантера» приняла участие в пяти шоу на прошедших мировых Неделях моды — Boss и Tod's в Милане, Burberry и Alexander McQueen в Лондоне, Messika в Париже — провела модный показ в столице Катара Дохе и снялась для обложки ноябрьского номера арабской версии журнала Vogue.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 57-летняя супермодель Паулина Поризкова снялась топлес.

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